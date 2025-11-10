이미지 크게보기 사진 = MBC '신인감독 김연경'

신인감독 김연경이 갑작스러운 은퇴를 한 선수 표승주에게 진심어린 조언을 했다.9일 방송된 MBC 예능 '신인감독 김연경'에서는 필승 원더독스와 정관장 레드 스파크스의 대결을 앞두고 감독 김연경과 주장 표승주가 대화를 나누는 모습이 그려졌다.이날 방송에서 고된 훈련을 이어가는 주장 표승주에게 "너무 열심히 하는 거 아니냐"고 따뜻한 말을 건넸고, 표승주는 "너무 힘들다"고 얘기했다. 이어 김연경은 "하고 싶어도 못한다. 얼마 안 남았다"며 얼마 남지 않은 선수 생활에 대한 공감을 표했다.이어 김연경은 경기 전 날 밤, 표승주와 식사 자리를 마련했다. 표승주는 "사실 언제 그만둬도 후회는 할 것 같다. 2년 정도 더 할 수 있었을 것 같다는 생각이 들긴 한다"며 솔직한 속내를 털어놨다.이에 김연경은 "너 같은 경우에는 은퇴를 갑작스럽게 했지 않냐. 나 같은 경우는 은퇴한다고 해서 한 거고. 원더독스 팀 창단되면 복귀를 다시 해야겠다"며 선수의 선택과 상황을 이해하는 조언을 전했다.표승주는 "원더독스에서 명예롭게 은퇴할 수도 있겠다는 생각이 든다"며 "사실 15년의 배구 세월을 관둔다는 건 쉽지 않았다. 너무 슬퍼서 눈물도 났다. 결국 은퇴는 내 선택이니까 다시 원더독스로 코트에 선다면 그때는 잘 마무리 하고 싶다"고 포부를 밝혔다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr