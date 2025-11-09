사진=텐아시아DB

지난해 10월 9살 연하의 비연예인과 결혼한 조세호가 결혼에 이어 두 번째 소원을 성취했다. 조세호는 자신의 167cm에 불과한 키를 무려 179cm로 성장시켜 그 배경에 관심을 집중시킨다.넷플릭스 예능 '도라이버'는 상위 99%의 인재들이 나사 없이 조립하는 인생의 희로애락을 담은 프로그램으로 매주 일요일 오후 5시에 공개된다. 진경과 숙, 두 누나와 세호, 우재, 우영으로 이루어진 동생 라인의 강력하고 다채로운 케미와 함께 이들이 보여주는 다소 얼빠진 캐릭터 버라이어티 쇼는 매주 웃음의 향연. 특히 게임, 분장, 벌칙, 여행, 먹방, 토크와 때때로 감동까지 선사하며 탄탄한 팬층을 형성하고 있다. 현재, 시즌1 '도라이버 잃어버린 나사를 찾아서', 시즌2 '잃어버린 핸들을 찾아서'에 이어 '시즌3 도라이 해체쇼'까지 승승장구하고 있다.오늘(9일) 방송되는 '도라이버 시즌3:도라이 해체쇼' 1화의 주제는 '모델'로 '도라이버'의 억울한 단신 조세호가 자신의 '키 컸으면' 꿈을 이룬 모습으로 등장해 웃음을 자아낸다. 기존 166.9cm에서 급히 성장해 179cm의 키로 등장한 것. 모두 크게 놀라워하는 모습에 으쓱해진 조세호는 "어떤 스타일의 모델인지는 필요 없어요. 난 그냥 키가 크고 싶었어요"라며 무려 12cm나 성장했다고 밝혀 멤버들의 호기심을 폭발시킨다. 단숨에 키를 늘려준 비결은 다름 아닌 굽 높은 운동화. 조세호는 "이거 처음 신고 울컥했어요. 너무 좋아서"라며 안과 밖에 무려 12cm에 달하는 굽이 있는 운동화를 공개한다고.조세호는 마치 운동화 방판(방문판매) 사원에 빙의한 듯 "숙이 누나도 이거 신어 봐 자존감이 확 올라가"라고 김숙에게 추천하더니 실제 모델인 주우재가 신고 무려 199cm의 키를 자랑하자 고목나무의 매미처럼 달라붙어 "이제 좀 줄래?"라고 긴장감을 드러낸다고.조세호의 가련한 마음을 아는지 모르는지 주우재는 하늘 끝까지 닿을듯한 정수리를 자랑하며 좌세호, 우김숙의 사이에서 으쓱한 채 "고소공포증을 느껴요"라고 너스레를 떤다고.과연 '도라이버' 시즌3 시작부터 소원 성취와 함께 더 이상 바랄 것이 없어진 조세호의 행복이 계속 이어질지 '도라이버' 시즌3 '도라이 해체쇼'의 거대한 서막이 시작된다.'도라이버'는 넷플릭스를 통해 매주 일요일 오후 5시에 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr