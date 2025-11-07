사진=지수 SNS

그룹 블랙핑크 멤버 지수가 달라진 외모로 근황을 전했다.지수는 7일 자신의 인스타그램에 "뉴욕에서🎀"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에서 지수는 자신이 앰버서더로 있는 해외 명품 브랜드 D사의 가방을 들고 체크 무늬 원피스를 착용한 채 다양한 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 평소 옆선에서 각진 턱 라인을 보여줬던 지수는 이날 완벽한 계란형 얼굴을 보여줘 눈길을 끌었다.앞서 D사의 CEO는 지수를 향해 "소속사 YG엔터테인먼트가 해고하면 자신이 데려가겠다"고 러브콜을 보낸 적 있다.한편 지수는 지난 10일 새 싱글 'EYES CLOSED'(아이즈 클로즈드)를발매했었다. 이 곡에는 영국 보이밴드 원디렉션 출신의 팝 스타 ZAYN(제인)이 피처링으로 참여했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr