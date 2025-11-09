사진=텐아시아DB

'PLANET C : HOME RACE (플래닛C : 홈레이스)'에 김재중, 임한별, 최영준, 샤오팅, 우원재가 마스터로 출격, 단기간 실질적인 트레이닝을 예고했다.다음 달 6일(토) 첫 공개를 앞둔 글로벌 K-POP 콘텐츠 플랫폼 '엠넷플러스(Mnet Plus)' 오리지널 서바이벌 'PLANET C : HOME RACE(플래닛C : 홈레이스 / 이하 '홈레이스')'는 다시 출발선 앞에선 플래닛 C 참가자 18인이 팬들의 응원과 선택 속에서 '데뷔'라는 목표를 향해 전력질주하는 모습을 담는다.'홈레이스' 제작진은 "다섯 명의 마스터가 만들어 갈 시너지와 참가자들의 성장이 어우러져 다시 한번 전 세계 팬들의 마음을 움직이지 않을까 기대한다. 총 4회 동안 참가자들이 전력으로 달려야 하는 만큼, 어느 시즌보다 가장 밀도 높고 치열한 모습 그려질 것"이라고 밝힌다. 이 가운데 한층 업그레이드된 마스터 5인의 면면이 눈길을 사로잡는다.Mnet '보이즈 2 플래닛 C' 총괄 마스터로 활약한 김재중은 다시 한번 참가자들과 함께한다. 아티스트부터 제작자까지, 다채로운 커리어를 쌓은 그는 앞서 서바이벌을 처음 겪는 참가자들에게 진정성 있는 조언으로 시청자들을 사로잡았다. 김재중은 "끝나고 계속 눈앞에 아른거렸던 실력 있는 참가자들이 있었다. 그들에게 또 다른 희망의 기회가 생겨서 기쁘고, 그 도전의 과정에 함께할 수 있어서 영광"이라고 전해 이번 '홈레이스'에서는 이들과 보여줄 시너지를 기대케 했다. 앞서 김재중은 지난 9월 말 방송된 생방송 파이널에서 데뷔 그룹명을 '알파 드라이브 원' 대신 '알파 드라이브 언니', '알파 드래곤' 등으로 잘못 말해, 일각의 시청자들 사이에서 웃음을 자아냈다.'플래닛' 시리즈의 보컬 마스터로 활약한 임한별도 '홈레이스' 합류를 알렸다. 그동안 단순히 가수가 되는 것뿐 아니라, 참가자의 소중한 페이지가 될 수 있게 진심 어린 조언을 했던 임한별. 그는 "다시 한번 새로운 꿈에 도전하는 친구들을 만날 수 있어 행복하다. 따뜻한 시선과 냉철한 평가로, 세계를 뒤흔들 또 하나의 글로벌 보이 그룹 탄생에 작은 밑거름이 되겠다"라고 소감을 전했다. 다시 달릴 참가자 18인에게 개개인의 장점을 살린 맞춤형 트레이닝으로 한층 더 완성도 높은 무대를 선보일 수 있도록 이끌 예정이다원밀리언 소속 안무가이자 TEAM SAME 단장인 최영준이 '홈레이스' 댄스 마스터로 새롭게 합류한다. '보이즈 2 플래닛' 참가자들의 주요 무대를 톺아보는 코멘터리에 참여하며 남다른 애정을 드러냈던 그는 "'홈레이스'에 함께 하게 돼 기쁘다. 좋은 아티스트가 되는 길에 좋은 가이드가 되겠다"며 참가자들에게는 각별히 "건강한 거 많이 먹고, 운동도 미리 해두렴"이라는 깜짝 조언을 전하기도. 퍼포먼스를 한층 더 완성도 높게 이끌 최영준의 활약이 기대되는 이유다.'걸스플래닛999 : 소녀대전'을 통해 데뷔한 Kep1er의 메인댄서 샤오팅도 다시 한번 '홈레이스' 댄스 마스터로 출격한다. 진정성 있는 피드백과 프로페셔널한 무대 분석으로 호평받은 그는 "다시 마스터로 출연하게 되어 영광스럽다. 서바이벌 출신답게 참가자들의 성장 과정을 세심하게 지켜보며 함께하겠다"고 전했다. 한층 더 성장한 시각으로, 참가자들에게 무대 연출력과 표현력을 높이는 세밀한 트레이닝을 전수할 것으로 기대를 모은다.독보적 매력으로 힙합씬을 종횡무진하는 믿고 듣는 래퍼 우원재가 '홈레이스' 랩 마스터로 합류한다. 우원재는 "미디어를 통해 아이돌분들을 볼 때 멋지고 대단하다고 느껴왔는데, 그 꿈을 향해 가는 참가자들에게 도움 줄 수 있어 기쁘게 생각한다"고 소감을 밝혔다. 부드럽지만 확실하고 날카로운 조언으로 참가자들의 역량을 최대치까지 끌어올릴 것으로 기대를 모은다.12월 6일 첫 공개되는 '플래닛 C : 홈레이스'는 총 4회차로 매주 토요일 밤 9시 글로벌 K-POP 콘텐츠 플랫폼 '엠넷플러스'를 통해 전 세계로 선공개된 후, 다음 날 밤 8시 Mnet 채널을 통해서 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr