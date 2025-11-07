‘윤정수와 30일 결혼’ 원진서 “매일 따뜻한 온기 속에서”

전 스포츠 아나운서 출신 원진서(개명 전 원자현)가 웨딩화보를 공개했다.원진서는 6일 자신의 계정에 장문의 감사 인사와 함께 여러 장의 사진을 공개했다. 그는 “가을의 끝자락, 겨울의 문턱에서 조심스럽고도 기쁜 마음으로 소식을 전한다. 매 순간 사랑받고 있음을 느끼게 해주는, 한없이 다정하고 든든한 사람을 만나 평생의 인연을 약속하게 되었다”라고 적었다.이어 “하루의 끝에 함께 웃고, 매일 따뜻한 온기 속에서 소소한 행복을 나누는 가정을 만들어가겠다. 저희 두 사람의 새로운 시작에 따뜻한 응원과 축복을 보내주신다면 더없이 감사하겠다. 추워지는 계절, 마음까지 포근한 하루하루 보내시고 감사하다”라고 덧붙였다.오늘 30일 원진서는 윤정수와 결혼한다. 축가는 가수 KCM이 부르는 것으로 알려졌다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr