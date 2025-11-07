/사진 = 더블랙레이블

혼성그룹 올데이 프로젝트가 유니크한 콘셉트의 티저를 공개했다.더블랙레이블은 6일 공식 SNS를 통해 그룹 올데이 프로젝트(ALLDAY PROJECT, 애니·타잔·베일리·영서·우찬)가 11월 17일 발표하는 새 디지털 싱글 'ONE MORE TIME'(원모어타임)의 티징 콘텐츠를 공개했다.공개된 30초 가량의 영상은 온라인 접속 오류 화면을 나타내고 있어 시선을 사로잡는다. 암전된 화면에 잘못된 경로를 표시하는 경고 아이콘과 'Page Not Found'(페이지 낫 파운드) 등의 문구는 일상에서 만나볼 수 있는 오류 페이지를 연상케 한다. 이에 더해 화면을 채우는 디지털 레인 효과로 올데이 프로젝트 멤버들의 실루엣을 공개했다.앞서 순차적으로 공개된 티징 콘텐츠들을 통해 알쏭달쏭한 무드를 내비친 올데이 프로젝트가 이번 신곡을 통해 어떤 색깔을 보여줄지 궁금증을 자아냈다. 데뷔곡 'FAMOUS'(페이머스)와 'WICKED'(위키드)로 2025년 가장 핫한 신인으로 자리매김한 올데이 프로젝트가 신곡 'ONE MORE TIME'으로 신드롬을 이어가겠다는 각오다.올데이 프로젝트의 새 디지털 싱글 'ONE MORE TIME'은 11월 17일 오후 6시 발표되며, 12월에는 데뷔 첫 EP가 발매된다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr