사진=텐아시아DB

사진=tvN

사진=tvN

KKPP 푸드 감사 김우빈과 본사 재정 담당자가 정산 필수템과 함께 팽팽한 정산 타임에 돌입한다. 앞서 김우빈은 누적 기부액이 11억 원 이상에 달한다고 알려졌다.오늘(7일) 방송될 tvN '콩 심은 데 콩 나서 웃음팡 행복팡 해외탐방'(이하 '콩콩팡팡') 4회에서는 막간 정산에 나선 김우빈이 전투력을 상승시키는 선글라스를 장착한 가운데 이에 지지 않으려는 본사 재정 담당자가 방어력을 보완할 모자를 착용, 아이템 효과로 자신감이 상승한 두 사람의 양보 없는 정산 타임이 펼쳐진다.본사가 탐방단 비용까지 결제했거나 탐방단이 제작진 비용까지 결제한 금액을 정리하던 중 탐방단은 본사에 줘야 할 남은 항공료 액수를 알게 된다. 그러나 얼마 지나지 않아 본사 재정 담당자가 실수로 남은 항공료를 적게 이야기했음을 고백해 한 푼이 아쉬운 탐방단의 볼멘소리가 터진다고. 급기야 이광수는 "죄송하다고 그냥 넘어갈 일은 아니에요"라고 정색하며 "이거 저희가 좀 회의해 볼게요"라는 호락호락하지 않은 모습으로 웃음을 유발한다.멕시코시티를 여행한 이광수, 김우빈, 도경수는 다음 목적지인 칸쿤으로 이동해 탐방을 이어간다. 특히 도경수는 칸쿤으로 떠나는 날 새벽부터 3시간 동안 맛집을 찾아보고 형들에게 정보와 계획을 공유하며 미식 본부장의 존재감을 뽐낸다고.칸쿤에 도착한 탐방단은 곧장 차를 빌리기 위해 발걸음을 옮긴다. 영어 능력자 김우빈을 필두로 렌터카 업체에서 가격을 알아보다 의도치 않게 가격 흥정이 시작되고 이광수는 스페인어로 "우리는 가난합니다"라고 어필해 짠내 나는 가격 흥정의 결과가 궁금증을 자극하고 있다.'콩 심은 데 콩 나서 웃음팡 행복팡 해외탐방'은 오늘(7일) 저녁 8시 40분에 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr