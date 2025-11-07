사진=이상화 SNS

사진=이상화 SNS

전 스피드 스케이트 선수 이상화가 오랜 라이벌이자 친구를 만났다.이상화는 지난 6일 자신의 인스타그램에 "나에게 아름다운 추억이 많은 나가노"라는 문구와 함게 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 이상화가 일본 나가노를 찾아 유튜브 촬영을 진행하고 있는 듯한 모습. 이상화는 "땀과 웃음과 눈물로 얼룩졌던 이 장소에서 지난 9월, '동네친구강나미' 덕분에 주변 풍경도 돌아보고 유명한 메밀도 먹고 와사비 밥도 먹었다"면서 "또 16살때부터 30살이 되기까지 항상 경쟁했던 나의 라이벌이자 친구였던 나오도 만나고 갑니다✌🏻"라며 "다시 만나서 여전히 반가웠어. 행복하자 우리!😘"라고 애정을 표해 눈길을 끌었다.그러면서 이상화는 "어릴 적 이곳에서 세계적인 선수들을 보며 '나도 저렇게 되겠다'고 다짐했던 나가노. 겨울엔 너무 춥고 해도 빨리 져서 다음 해가 빨리 드는 것이 싫었던 나가노"라며 추억을 회상하기도 했다.한편 이상화는 2019년 가수 강남과 결혼했다. 슬하에 자녀는 없다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr