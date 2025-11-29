사진=AIMC

최근 서울 강남구의 한 카페에서 진행된 ENA 월화드라마 '착한 여자 부세미'(이하 '부세미') 종영 인터뷰에서 주현영이 이렇게 말했다. 두 사람은 2022년 방송된 ENA '이상한 변호사 우영우'에 함께 출연했고, 이 작품은 최고 시청률 17.5%를 기록하며 여러 해 동안 ENA 최고 성적을 자랑했다.3년 후 방송된 '부세미'는 '이상한 변호사 우영우'에 이어 ENA 역대 시청률 2위인 7.1%를 기록하며 성공적으로 막을 내렸다. 이 드라마는 흙수저 경호원 김영란(전여빈 분)이 시한부 재벌 회장 가성호(문성근 분)와 계약 결혼을 하면서 벌어지는 사건을 그린 범죄 로맨스다. 주현영은 극 중 가 회장 저택 도우미이자 영란의 룸메이트로, '부세미'의 정체를 알고 있는 몇 안 되는 인물이자 예측 불가한 변수인 백혜지를 연기했다.주현영은 2019년 단편영화 '내가 그리웠니'로 데뷔했다. 같은 해 시작된 쿠팡플레이 오리지널 'SNL코리아 리부트'에서 '주기자' 캐릭터로 큰 인기를 얻었고 'SNL' 흥행을 견인한 뒤 지난해 1월 프로그램에서 공식 하차했다. 이후 다양한 작품을 통해 배우 활동을 왕성히 이어가고 있다.평소 모니터링을 잘하냐는 질문에 그는 "못 하는 편이다. 방송할 때 보려고 노력은 하는데, 부족한 점만 보여서 자괴감이 든다"고 솔직하게 털어놨다. 이어 "내가 직접 보기가 어려워서 주변 분들에게 부탁한다. 가족이 가장 객관적이다. 나를 제일 잘 아니까. 인위적이지 않았는지, 어색한 부분은 없는지 친언니들이 꼼꼼하게 봐준다"고 말했다.가족 외에 모니터링을 자주 도와주는 사람이 주종혁이라고. 그는 "'부세미' 하면서도 종혁 오빠에게 조언을 많이 구했다"고 덧붙였다. 또 "'부세미' 하면서 좋은 분들과 인연을 많이 맺었다. 황재열 선배님, 소희정 선배님께서도 대단한 에너지를 주셨다. 대본 리딩 전 다 같이 밥을 먹는 자리가 있었다. 당시 선배님들께 혜지 역할이 독특해서 극에 쉽게 동기화되기 어렵겠다는 고민을 털어놨었다"고 밝혔다."시간이 지나고 대본 리딩을 하는데, 희정 선배님께서 '현영아, 전에 너가 고민을 털어놨던 게 기억나는데, 잘 해결한 것 같다'고 해주셨어요. '리딩하는 걸 보니 배우로서 장점이 두드러진다'고 하시면서 '보는 사람이 자연스럽게 느낀다면 그 캐릭터를 네 걸로 만든 거다. 현영이가 혜지를 자기 색으로 만들었다'고 해주셨는데, 그 말씀이 연기하는 내내 큰 힘이 됐어요."주현영은 '부세미'에서 함께한 조연 배우들의 이름과 극 중 역할을 하나하나 언급하며 고마움과 에피소드를 전했다. 그러면서 배울 수 있어서 뜻깊고 행복한 현장이었다고 강조했다.혜지와의 싱크로율을 묻자 주현영은 "혜지는 교육을 받고 자라지 않은 친구라 사회성이 매우 부족한 캐릭터다. 실제 나와는 꽤 거리가 있다"고 설명했다."혜지를 연기하는 게 어려웠어요. 혜지는 체면 같은 거 안 따지고 본능이나 감정을 그대로 드러내는 친구인데, 실제 저는 체면을 많이 차리는 편이거든요. 싱크로율은 10점 만점에 2점 정도라 생각해요. 비슷한 부분이 많지 않아 쉽지는 않았지만, 그만큼 무척 재밌었습니다."이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr