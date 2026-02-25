사진 = 빌리프랩

그룹 아일릿(ILLIT)이 첫 번째 투어 'PRESS START♥︎'로 다시 한번 티켓 파워를 증명했다.25일 하이브 뮤직그룹 레이블 빌리프랩에 따르면 아일릿(윤아, 민주, 모카, 원희, 이로하)의 'ILLIT LIVE 'PRESS START♥︎' in SEOUL'(이하 'PRESS START') 입장권이 멤버십 선예매 오픈 당일인 전날(24일) 2회차 전석 매진됐다.'PRESS START'는 내달 14~15일 서울 송파구 올림픽공원 티켓링크 라이브 아레나(옛 핸드볼경기장)에서 포문을 연다. 아일릿은 GLLIT(글릿.팬덤명)에게 사랑받은 발표곡들로 다채로운 무대를 펼칠 예정이다.아일릿은 매 공연 매진 행렬을 이어가고 있다. 지난해 개최한 팬콘서트 '2025 ILLIT GLITTER DAY' 서울 공연 역시 선예매만으로 완판된 바 있다. 가나가와, 오사카에서 열린 같은 공연도 티켓이 일찌감치 동나면서 시야제한석과 스탠딩석을 추가 오픈했다.아일릿은 'PRESS START'를 통해 새로운 여정을 이어간다. 공연은 서울을 시작으로 6월 13~14일 아이치, 20~21일 오사카, 29~30일 후쿠오카, 7월 18~19일 효고, 23일과 25~26일 도쿄를 순회한 뒤 8월 22일 홍콩에서 막을 내린다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr