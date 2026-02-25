사진=배우 박연수 SNS

배우 박연수가 딸이자 골프 선수인 송지아의 놀라운 미모를 과시했다.박연수는 지난 23일 개인 소셜 미디어(SNS) 계정을 통해 "세도나 당일치기 여행"이라는 문구와 함께 사진을 업로드했다.해당 게시물에 포함된 사진에는 미국 유명 관광지 세도나의 붉은 암벽을 뒤로하고 서 있는 송지아의 모습이 담겼다. 검은색 긴소매 상의와 바지를 입고 긴 머리를 푼 채 과거보다 성숙해진 외형을 드러냈다. 머리 위로 선글라스를 올리고 측면을 바라보는 모습이 모친인 박연수의 과거 활동 시절을 떠올리게 한다는 평가가 나왔다.송지아는 현재 필드 위에서 본격적인 경력을 쌓아가는 중이다. 한국여자프로골프협회(KLPGA) 정회원 자격을 얻으며 프로 무대에 데뷔했고 최근 삼천리 스포츠단과 스폰서 계약을 체결했다. 다가오는 2026시즌을 대비해 미국 현지 등에서 전지훈련을 소화하고 있는 것으로 알려졌다.한편 박연수는 2006년 전 축구선수 송종국과 혼인해 1남 1녀를 얻었지만 2015년 파경을 맞았다. 이후 그는 두 자녀를 단독으로 양육했고 장녀 송지아는 어린 시절 예능 프로그램 '아빠! 어디가?'에 출연해 대중적인 인지도를 쌓았다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr