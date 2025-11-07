사진제공=XGALX

사진제공=XGALX

그룹 XG(엑스지) 첫 정규앨범의 베일이 한 겹 더 벗겨졌다.XG(주린 치사 히나타 하비 쥬리아 마야 코코나)는 지난 6일 공식 SNS를 통해 첫 정규앨범 ‘THE CORE - 核’(더 코어 - 핵) 오피셜 로고를 공개했다. XG는 첫 정규앨범명으로 ‘THE CORE - 核’을 확정, 2026년 1월 23일 컴백을 앞두고 팬심 예열에 나섰다.공개된 ‘THE CORE - 核’ 오피셜 로고에는 거침없고 힘찬 붓질의 核(핵) 서체와 본질이란 동일한 의미를 지닌 THE CORE가 나란히 배치돼 음악이란 본질적 가치에 집중하겠다는 XG의 각오가 엿보인다. 앞서 ‘核’(핵) 스포일러 게시물을 뒤이어 첫 정규앨범명이 오픈되면서, XG의 컴백에 큰 기대가 따르고 있다.XG의 첫 정규앨범 ‘THE CORE - 核’은 그룹의 아이덴티티를 새긴 집약체이자, 트렌드를 넘어 음악과 존재의 근원에 초점을 맞춘다. 장르의 경계를 자유롭게 넘나들며 다양한 시대와 공간을 잇는 XG의 음악적 여정을 그린다.XG는 첫 정규앨범 ‘THE CORE - 核’으로 ‘좋은 음악은 그 자체로 가치가 있다’는 신념을 드러내며, 현세대의 XG를 있는 그대로 담아낼 예정이다.앞서 XG는 두 번째 월드투어 타이틀명 ‘XG WORLD TOUR: THE CORE’(XG 월드투어: 더 코어)도 공개하며 2026년 2월 일본을 시작으로 아시아, 북미, 영국·유럽, 호주, 중남미 등 투어 여정을 예고한 바 있다. XG의 첫 정규앨범 ‘THE CORE - 核’은 2026년 1월 23일 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr