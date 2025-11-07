SNS

방송인 장영란이 팬심을 드러냈다.최근 장영란은 자신의 계정에 "꺄🥰 너무 좋아 💕 전지현님💕완전 팬입니다😭🥹🙏 버티니깐 이런 날도 오네요😭 마음도 얼굴도 너무 너무 아름다운 지현씨와 함께 촬영했어요💕🙏 #꿈이야생시야🙈"라는 글과 함께 사진을 게재했다.그러면서 "진경언니 초대해줘서 너무 너무 고마워요😭💕👍언니 최고👍 사진찍을때 지현씨 옆자리 내어준 지혜야 💕너무 고마워🥹🙏🩷 궁민엠씨 창희야 반가웠어💓 재미있게 편집해준 #허니비스튜디오 이석로피디님 최고👍고마워요💕"라고 덧붙였다.공개된 사진 속 장영란은 홍진경의 유튜브 채널에 출연한 모습. 배우 전지현 옆에서 인증샷을 남겼다. 전지현의 팔짱을 끼고 머리를 살짝 맞대 팬심을 보였다.한편 장영란은 2009년 한의사 한창과 결혼해 슬하에 1녀 1남을 두고 있다. 또 장영란은 최근 서울 성동구에 위치한 갤러리아포레를 94억 5000만 원에 매입해 화제를 모았다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr