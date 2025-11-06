사진=유튜브 채널 '웨이랜드' 캡처

그룹 크레용팝 출신 웨이(본명 허민선)가 다이어트에 성공한 현아를 저격했다.지난 5일 웨이는 자신의 유튜브 채널 '웨이랜드'에 'K팝 다이어트 망한 이유 + 성공하는 법'이라는 제목의 영상을 공개했다.영상 속에서 웨이는 요요가 오는 현상에 대해 이야기 하며 "현아님도 늘 몸매 예쁘셨는데.. 서인영 님도 살이 많이 찌셨더라고"라고 언급했다. 이어 "이유를 들어보면 (활동 당시에) 몸을 너무 혹사시켜서 보상심리로 먹거나 아니면 건강이 안 좋아져서 (활동 때에 비해) 살이 찌는 경우가 있다"고 설명했다.웨이는 "현아님 최근에 살 찌셨잖아"라며 가수 현아가 최근 개인 SNS에 "많이 처먹었잖아. 정신 차리고 빡세게 다이어트 해 보자. 뼈말라 좋아했잖아"라고 올렸던 게시물을 언급했다. 웨이는 "해당 게시물을 보고 너무 안타까웠다"며 "'많이 처먹었잖아'라는 부분에서 아마 보상심리로 결혼 후 많이 드셔서 살이 찌셨던 것 같다"고 주장했다. 그러면서 웨이는 "'너 많이 먹었잖아'라는 게 다이어트의 이유가 되면 또 굶게 되고 그러면 다시 도돌이표처럼 몇 년 뒤에 찌게 된다"고 말했다.또 웨이는 "최근 다영님 너무 예쁘게 복근 만드셨더라. 저도 자극이 돼서 찾아봤는데 단기간에 12kg을 빼셨더라. 근데 조금 안타까웠던 건 굶으면서 빼셨더라"라며 "심으뜸님 유튜브에 나와 운동을 하는데 스쿼트 하나 하는 것도 너무 힘들어 보이더라. 이렇게 하면 요요는 반드시 따라올 수밖에 없다"고 지적했다.한편 결혼 후 살이 찐 모습을 보여줘 거듭 임신설에 휩싸였던 현아는 다이어트를 공개적으로 선언한 후 최근 10kg을 감량 소식을 알렸다. 그는 지난 4일 자신의 SNS를 통해 "50끝에서 앞자리 바꾸기까지 참 힘들다. 그동안 얼마나 먹었던 거니"라며 49kg 몸무게 인증샷을 올렸었다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr