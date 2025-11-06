사진제공=SBS

'우주메리미' 최우식의 스타일링이 화제다.최우식이 SBS 금토드라마 '우주메리미'에서 현실적인 감성과 스타일을 완성도 높게 담아내며 호평을 얻고 있다. 매회 공개되는 다양한 스타일링은 따뜻한 무드와 미니멀한 감각이 조화된 감성남주룩의 정석으로 자리매김했다.극 중 최우식이 연기하는 김우주는 대한민국 최초 제과점 명순당의 4대 독자다. 차가운 첫인상과 달리 섬세하고 다정한 감성을 지닌 인물로 유메리(정소민 분)와 핑크빛을 그린다. 최우식은 캐릭터의 현실적인 따뜻함을 살리기 위해 과한 장식을 배제하고, 디테일이 돋보이는 미니멀 스타일링을 선택했다.최우식은 차분한 모노톤 슈트, 감각적인 컬러의 니트웨어, 부드러운 실루엣의 셔츠 스타일링 등 다양한 패션을 소화하며 김우주의 감정선을 섬세하게 표현했다. 프로페셔널함을 강조한 테일러드 재킷, 여유로운 실루엣의 니트와 셔츠는 캐릭터 내면의 따뜻함을 극대화했다.극 중 김우주의 스타일은 직장인 스타일링 교과서라는 호평 속 한 끗 다른 포인트를 더해 완성도를 높인다. 니트와 셔츠 조합, 카라 티셔츠 스타일링, 턴다운 칼라 셔츠에 클래식 팬츠 매치 등은 실용적이면서도 세련된 연출을 보여준다.패션뿐만 아니라 섬세한 표정 연기, 부드러운 보이스, 상대 배우와의 탄탄한 케미스트리 역시 시청자들의 뜨거운 반응을 이끌어내는 요소다. 최우식은 일상 속 사소한 제스처와 깊이 있는 눈빛까지 김우주의 감정을 디테일하게 담아내며 공감과 설렘을 선사하고 있다.'우주메리미'는 매주 금, 토 오후 9시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr