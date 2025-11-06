가수 규현이 겨울 발라드로 돌아온다.
소속사 안테나는 4일 공식 SNS를 통해 규현의 EP 'The Classic(더 클래식)' 스케줄러를 공개했다.
스케줄러에 따르면 규현은 Reminiscence, Still, Afterglow 등 세 가지 버전의 콘셉트 포토를 시작으로 7일 트랙리스트, 10일 예약 판매, 14일 앨범 프리뷰, 18일 뮤직비디오 티저, 19일 디지털 커버를 순차 공개한다.
이번 스케줄러 이미지는 종이학과 클립 등 오브제를 활용한 스크랩 형태로 제작됐다.
'The Classic'은 지난해 11월 정규 앨범 'COLORS' 이후 약 1년 만에 발표하는 새 앨범이다. 앨범 제목처럼 발라드 본연의 색을 되짚는 EP로, 규현의 시그니처 발라드곡들이 수록될 예정이다.
안테나 합류 후 규현은 EP 'Restart', 정규 앨범 'COLORS'를 통해 다양한 장르를 선보였다. 이번 앨범에서는 발라드 안에서의 변화를 예고했다.
규현의 EP 'The Classic'은 20일 오후 6시 주요 음원 사이트를 통해 발매된다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
