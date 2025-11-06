규현/ 사진 제공=안테나

가수 규현이 겨울 발라드로 돌아온다.소속사 안테나는 4일 공식 SNS를 통해 규현의 EP 'The Classic(더 클래식)' 스케줄러를 공개했다.스케줄러에 따르면 규현은 Reminiscence, Still, Afterglow 등 세 가지 버전의 콘셉트 포토를 시작으로 7일 트랙리스트, 10일 예약 판매, 14일 앨범 프리뷰, 18일 뮤직비디오 티저, 19일 디지털 커버를 순차 공개한다.이번 스케줄러 이미지는 종이학과 클립 등 오브제를 활용한 스크랩 형태로 제작됐다.'The Classic'은 지난해 11월 정규 앨범 'COLORS' 이후 약 1년 만에 발표하는 새 앨범이다. 앨범 제목처럼 발라드 본연의 색을 되짚는 EP로, 규현의 시그니처 발라드곡들이 수록될 예정이다.안테나 합류 후 규현은 EP 'Restart', 정규 앨범 'COLORS'를 통해 다양한 장르를 선보였다. 이번 앨범에서는 발라드 안에서의 변화를 예고했다.규현의 EP 'The Classic'은 20일 오후 6시 주요 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr