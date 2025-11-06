[사진 제공 = 엔폴드]
[사진 제공 = 엔폴드]
배우 박민영이 우아함의 정점을 찍었다.

박민영이 일본의 대표적인 컨템퍼러리 패션 브랜드 엔폴드(ENFOLD)의 2026 봄-여름 컬렉션 패션쇼에 참석하며 독보적인 아우라를 펼쳤다.

지난달 30일 일본 도쿄 신주쿠 트라이앵귤러 플라자에서 ‘에코 플래닛(ECHO PLANET) - 미지와의 공명’을 주제로 열린 이번 쇼는 엔폴드가 지향하는 모던하고 구조적인 실루엣, 절제된 감성을 바탕으로 새로운 시즌의 미학을 선보인 자리였다. 이날 박민영은 세련된 스타일링으로 시선을 사로잡으며 브랜드가 추구하는 이미지를 완벽히 구현했다.
[사진 제공 = 엔폴드]
[사진 제공 = 엔폴드]
박민영은 모던하면서도 유니크한 블랙 베스트와 페일 그레이 셔츠를 레이어링하여 미니 드레스처럼 연출했다. 은은한 컬러 톤과 구조적인 실루엣이 조화를 이루며 엔폴드가 강조한 ‘절제된 미학’을 그녀만의 감각으로 풀어냈다. 화려한 이목구비와 긴 생머리로 고급스러운 분위기를 극대화한 박민영은 매혹적인 아우라와 여유로운 미소로 현장을 들썩이게 했다.

박민영은 tvN 드라마 ‘김비서가 왜 그럴까’와 ‘내 남편과 결혼해줘’ 그리고 최근 종영한 TV CHOSUN 주말 미니시리즈 ‘컨피던스맨 KR’까지 해외에서 꾸준한 화제성을 이어가며 글로벌 파워를 확장시켰다. 일찍이 K-드라마의 진가를 보여주며 세계 시장에서 두각을 드러낸 것. 이에 작년에는 일본 팬클럽 창단에 이어, 팬미팅까지 성황리에 마무리하며 한류 여왕임을 입증했다.
[사진 제공 = 엔폴드]
[사진 제공 = 엔폴드]
[사진 제공 = 엔폴드]
[사진 제공 = 엔폴드]
한편, 박민영은 오는 8일 첫 방송되는 tvN 새 예능프로그램 ‘퍼펙트 글로우’에서 색다른 모습을 예고했다. ‘퍼펙트 글로우’는 대한민국 최고의 헤어·메이크업 전문가가 뉴욕 맨해튼에 한국식 뷰티숍 ‘단장(DANJANG)’을 열고 현지에서 직접 K-뷰티의 진면목을 선보이는 ‘K-뷰티 뉴욕 정복기’. 박민영은 상담실장으로 K-뷰티를 전파하며 특유의 매력과 에너지까지 더할 예정이다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지