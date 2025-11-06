사진=이현이 SNS

모델 겸 방송인 이현이가 의외의 면모를 보였다.이현이는 지난 5일 자신의 인스타그램 스토리에 "즐거웠던 후배님들과의 만남"이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 이현이가 모교를 찾아 강연하고 있는 모습. 특히 이현이는 대학교의 과잠을 입고 있어 눈길을 끌었는데, 그는 국내 최고 여자 대학 이화여자대학교 경영학과 졸업생이다.한편 이현이는 1983년에 태어나 2005년 슈퍼모델 선발대회로 데뷔했다. 현재 '골 때리는 그녀들'에서 FC구척장신 팀에 몸 담아 활동하고 있다. 이현이는 대기업 S사에서 반도체 개발 엔지니어로 근무하고 있는 홍성기와 2012년 결혼했으며, 두 사람은 슬하에 두 아들을 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr