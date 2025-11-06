배우 한가인(43)이 유튜브 채널 ‘자유부인 한가인’에서 동안미모와 혈당관리 비결을 공개했다.
지난달 30일 공개된 영상에서 한가인은 혈당 스파이크에 대해 언급하며 혈당 질환 관련 가족력이 있다고 밝혔으며, 본인은 둘째 아이를 임신했을 당시 임당(임신당뇨)을 겪었던 경험을 고백했다. 이번 영상에서는 혈당 스파이크를 일으키는 15가지의 음식을 연속으로 먹은 뒤 실제로 혈당이 얼마나 변하는지를 한가인이 직접 실험해 더욱 눈길을 끌었다.
혈당스파이크를 실험하기 전 한가인은 “꼭 해보고 싶었던 실험이다”라며, “정확한 데이터를 얻기 위해 공복으로 왔다”는 등 실험에 대한 강한 의지를 표했다.
한가인은 공복혈당 91에서 탕수육, 라면, 잔치국수, 떡볶이 등 일명 혈당스파이크 음식을 먹고난 뒤 혈당을 측정했다. 그중에서 잔치국수를 먹은 뒤에는 혈당이 무려 190까지 올랐다. 실험결과 혈당스파이크 음식의 1위는 ‘김밥’으로 밝혀졌는데, 시청자들은 의외의 결과에 당혹감을 감추지 못했다.
이에 평소 철저히 혈당관리를 해온 한가인은 최근 새로운 혈당관리 비결로 ‘레드와인비니거’를 꼽았다. 한가인은 “가지고 다니기 편하고, 양 조절이 쉽다”며, 소분된 비니거 디스펜서를 가지고 다닌다고 밝혔다. 이어 잔치국수와 카레 등 직접 한식 요리에 뿌려 먹으며, “음식에 조금씩 뿌려 먹으면 혈당 스파이크를 막을 수 있다”, “탄수화물이 몸에 흡수되는 것도 막는다”고 설명했다. 영상에서는 실제로 레드와인 비니거를 뿌린 음식을 섭취한 한가인의 혈당수치가 낮아진 것.
이번 영상에서 한가인의 새로운 혈당관리 비결로 꼽힌 레드와인 비니거는 레드와인을 발효시켜 만든 식초로 전통 와인 생산지로 유명한 이탈리아 토스카나에서 오크통을 활용한 전통 발효 과정을 거쳐 만들어져 풍미가 깊다.
특히 높은 초산 함량으로 혈당 개선 효과가 뛰어나고 몸매 관리에 좋다. 초산의 주성분인 유기산이 위 배출 속도를 늦추고, 소장에서 당이 흡수되는 속도를 완만하게 만들기 때문에 식후 혈당이 천천히 오르고 인슐린 민감도가 좋아진다. 이에 공복혈당 안정에 도움이 되며, 초산이 지방 합성을 억제하고 연소를 촉진하기 때문에 다이어트에도 도움이 된다.
레드와인 비니거를 외부에서 활용할 때, 휴대가 어려울 수 있다. 이에 한가인은 휴대가 용이한 비니거 디스펜서를 통해 언제 어디서나 챙기는 모습을 보였고 필요한 양만 덜어 먹을 수 있기 때문에 활용도도 뛰어나다.
텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr
지난달 30일 공개된 영상에서 한가인은 혈당 스파이크에 대해 언급하며 혈당 질환 관련 가족력이 있다고 밝혔으며, 본인은 둘째 아이를 임신했을 당시 임당(임신당뇨)을 겪었던 경험을 고백했다. 이번 영상에서는 혈당 스파이크를 일으키는 15가지의 음식을 연속으로 먹은 뒤 실제로 혈당이 얼마나 변하는지를 한가인이 직접 실험해 더욱 눈길을 끌었다.
혈당스파이크를 실험하기 전 한가인은 “꼭 해보고 싶었던 실험이다”라며, “정확한 데이터를 얻기 위해 공복으로 왔다”는 등 실험에 대한 강한 의지를 표했다.
한가인은 공복혈당 91에서 탕수육, 라면, 잔치국수, 떡볶이 등 일명 혈당스파이크 음식을 먹고난 뒤 혈당을 측정했다. 그중에서 잔치국수를 먹은 뒤에는 혈당이 무려 190까지 올랐다. 실험결과 혈당스파이크 음식의 1위는 ‘김밥’으로 밝혀졌는데, 시청자들은 의외의 결과에 당혹감을 감추지 못했다.
이에 평소 철저히 혈당관리를 해온 한가인은 최근 새로운 혈당관리 비결로 ‘레드와인비니거’를 꼽았다. 한가인은 “가지고 다니기 편하고, 양 조절이 쉽다”며, 소분된 비니거 디스펜서를 가지고 다닌다고 밝혔다. 이어 잔치국수와 카레 등 직접 한식 요리에 뿌려 먹으며, “음식에 조금씩 뿌려 먹으면 혈당 스파이크를 막을 수 있다”, “탄수화물이 몸에 흡수되는 것도 막는다”고 설명했다. 영상에서는 실제로 레드와인 비니거를 뿌린 음식을 섭취한 한가인의 혈당수치가 낮아진 것.
이번 영상에서 한가인의 새로운 혈당관리 비결로 꼽힌 레드와인 비니거는 레드와인을 발효시켜 만든 식초로 전통 와인 생산지로 유명한 이탈리아 토스카나에서 오크통을 활용한 전통 발효 과정을 거쳐 만들어져 풍미가 깊다.
특히 높은 초산 함량으로 혈당 개선 효과가 뛰어나고 몸매 관리에 좋다. 초산의 주성분인 유기산이 위 배출 속도를 늦추고, 소장에서 당이 흡수되는 속도를 완만하게 만들기 때문에 식후 혈당이 천천히 오르고 인슐린 민감도가 좋아진다. 이에 공복혈당 안정에 도움이 되며, 초산이 지방 합성을 억제하고 연소를 촉진하기 때문에 다이어트에도 도움이 된다.
레드와인 비니거를 외부에서 활용할 때, 휴대가 어려울 수 있다. 이에 한가인은 휴대가 용이한 비니거 디스펜서를 통해 언제 어디서나 챙기는 모습을 보였고 필요한 양만 덜어 먹을 수 있기 때문에 활용도도 뛰어나다.
텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT