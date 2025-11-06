프로젝트 걸그룹 아이오아이 출신 배우 김소혜가 원했던 작품에 캐스팅 됐다.
김소혜는 지난 5일 자신의 인스타그램에 "3년 전 '그때 오늘'이라는 공연을 보고 연극이라는 매체의 떨림을 처음 알았던 것 같다. 모든 캐스트들의 카드를 모아 가방에 넣어 다니고 보고 또 봤다"고 말문을 열었다.
이어 김소혜는 "내가 무대에서 저렇게 연기할 수 있으면 얼마나 행복할까, 나중에 혹시라도 '그때도 오늘'의 여자버전이 나온다면 오디션을 볼 수 있다면 할 수 있다면! 그때 했던 구체적인 상상들이 얼마나 심장을 뛰게했는지 모른다"며 작품에 대한 애정을 드러냈다.
김소혜는 "그러다 정말 말도 안 되는 일이 벌어졌다"며 "'그때도 오늘2' 공연을 한다"며 해당 작품에 캐스팅 됐음을 알렸다. 그는 "미래에 꿈꾸는 일들을 이렇게 하나하나 이루고 싶다는 생각도 들고, 저도 이걸 보는 분들도 다 이루시기를 기도하고 싶다"며 여전히 믿기지 않는 듯한 심경을 전했다.
김소혜는 "일단 이 무대부터 소중히 해나가야겠지요"라며 "연습하는 요즘 너무 어려운데 너무 행복하다. 최선을 다해서 준비하겠다"고 말했다.
한편 김소혜는 1999년생으로 올해 26세다. 2016년 프로젝트 걸그룹 아이오아이로 데뷔해 2019년 배우로 전향해 활동하고 있다. 정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
