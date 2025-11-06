사진=FNC

사진=FNC

사진=FNC

사진=방송 화면 캡처

신인 보이밴드 AxMxP(에이엠피) 가 데뷔 앨범 활동을 성공적으로 마무리했다. 앞서 멤버 하유준은 가수 정식 데뷔 전인 지난 5월 SBS 드라마 '사계의 봄'에 주연으로 발탁돼 이목을 집중시켰다.FT아일랜드, 씨엔블루, 엔플라잉 등을 탄생시킨 '밴드 명가' FNC엔터테인먼트의 신인 아티스트 AxMxP(에이엠피) 가 5일 방송된 MBC M·MBC every1 '쇼! 챔피언'을 끝으로 데뷔 앨범 'AxMxP' 의 트리플 타이틀곡 중 하나인 'Shocking Drama' 음악방송 활동을 성공적으로 마무리했다. AxMxP는 청량한 분위기 속 재기발랄한 곡의 메시지를 전하며 시청자들의 눈과 귀를 사로잡았다.AxMxP는 이에 앞서 첫 번째 타이틀곡 'I Did It'으로 활동하며 파워풀한 래핑이 함께하는 힙합 록 무대를 선보이기도 했다. AxMxP는 두 곡으로 음악방송 활동을 진행하며 강렬과 청량을 넘나드는 반전 매력을 선사한 것은 물론, 매 방송 거침없는 무대 매너로 새로운 무대 맛집 밴드의 탄생을 알렸다.지난 9월 10일 신인으로서는 이례적으로 10곡을 꽉 채운 정규 앨범 'AxMxP'로 가요계에 출사표를 던진 AxMxP는 'I Did It', 'Shocking Drama', '너는 나를 시인으로 만들어 (Love Poem)'까지 트리플 타이틀곡 활동을 통해 다채로운 팀 색깔을 펼쳐 보였다. 음악방송 활동뿐만 아니라 '야외녹음실', '위 라이브', '잇츠라이브', '돌들의 침묵', '민주의 핑크 캐비닛' 등 다양한 유튜브 콘텐츠와 각종 라디오 프로그램에도 출연하며 탄탄한 라이브 실력은 물론 예능감까지 자랑했다.AxMxP는 꽉 찬 데뷔 활동을 통해 '메가 루키'로서의 존재감을 확실히 빛냈다. 데뷔 앨범 'AxMxP'는 초동 판매량 약 6만 3천 장을 달성하며 역대 밴드 데뷔 앨범 초동 1위를 기록했으며, AxMxP로서는 빌보드 코리아와 빌보드가 선정한 '9월의 빌보드 K팝 루키(K Pop Rookie of the Month for September)'에 이름을 올리는 등 국내외의 조명을 받았다.앨범 활동을 성료한 AxMxP는 여러 페스티벌 무대를 통해 관객들과 만난다. 오는 11월 30일 'PEAKBOX 2025 vol 2 : 사랑·청춘·행복'을 시작으로 12월 27일 '2025 Someday Christmas 부산', 12월 30일 '카운트다운 판타지 2025 2026' 등의 페스티벌에 출연을 확정 지었다. AxMxP는 에너지 넘치는 무대로 연말까지 활약을 이어갈 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr