'박재범 제작 아이돌' 롱샷, 첫 베일 벗었다…자체 제작 믹스테이프 공개

사진 = MORE VISION (모어비전) 제공

가수 박재범이 설립한 MORE VISION의 신인 보이그룹 LNGSHOT(롱샷)이 새로운 콘텐츠로 팬들과 만났다.롱샷은 지난 5일 공식 유튜브 채널을 통해 '4SHOBOIZ MIXTAPE(포쇼보이즈 믹스테이프)'를 공개했다. 이번 믹스테이프는 멤버들이 직접 주도해 만든 앨범으로, 그룹의 자유로운 음악 색을 담은 8곡이 수록됐다.유닛과 개인 곡으로 구성된 믹스테이프에서 롱샷은 각자의 개성과 음악적 역량을 드러냈다. 멤버 전원이 작사·작곡에 참여하며 팀의 정체성을 명확히 했다.롱샷은 공개 전부터 자체 제작 티저와 형식에 얽매이지 않은 콘텐츠를 선보이며 관심을 모았다. 이번 믹스테이프에서도 실험적인 시도를 이어가며 존재감을 확인했다.이들은 자체 콘텐츠 '4SHOBOIZ SCENE DUMP(포쇼보이즈 씬덤프)'의 첫 번째 에피소드도 공개했다. 해당 콘텐츠는 멤버들의 음악 작업과 일상을 담은 영상으로, 비디오 카세트를 재생하는 듯한 연출을 사용했다.영상에는 믹스테이프 제작 과정과 동묘 시장에서의 쇼핑, 즉흥 기타 연주 장면이 담겼다. 멤버들은 상인들과 대화를 나누며 자연스러운 모습을 보였고, 박재범과의 대화 장면도 함께 공개됐다.롱샷은 이번 '4SHOBOIZ MIXTAPE'을 시작으로 정식 데뷔 전까지 다양한 활동과 콘텐츠를 통해 팬들과 소통을 이어갈 계획이다이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr