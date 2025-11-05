가수 유노윤호/사진제공=SM엔터테인먼트
가수 유노윤호가 '레슨' 밈을 탄생시킨 'Thank U'의 역주행에 대해 조카로부터 '땡큐' 삼촌이라고 불린다고 전해 웃음을 자아냈다.

유노윤호는 5일 오후 2시 서울 송파구 소피텔 앰배서더 서울 호텔 그랜드볼룸에서 정규 1집 'I-KNOW'(아이-노우) 발매 기념 기자 간담회를 열었다.

이날 유노윤호는 "정말 오랜만에 새 앨범을 준비했다. 특히 정규 앨범은 처음이다. 뭐든지 처음은 설렌다"라면서 컴백 소감을 밝혔다. 그는 "많은 분이 드디어 '네 번째 레슨' 나오냐고 하던데 그걸 인용해서 인사드리자면, '이건 네 번째 레슨. 페이크 앤 다큐멘터리 비교해서 듣기'라고 하고 싶다"며 너스레를 떨었다.

그는 또한, "생각보다 더 많은 사랑을 받아 놀랐다. 밈으로 시작한 거 아니냐"고 말문을 열었다. 그는 "놀리려고 시작한 건데 이걸 어떻게 받아들이고 풀어가느냐가 중요했던 것 같다. 그걸 잘 넘어갈 수 있고 풀 수 있도록 많은 분들이 도와주셔서 감사했다. 나름 그때 저는 19금 뮤직비디오로 미학적으로 보이고자 한 건데 희화화 되다니 신기했다"고 했다.

그러면서 유노윤호는 "초등학생 조카가 있는데 땡큐 삼촌이라 하더라. 누구는 레슨 삼촌이라 한다. 그 시작을 이끈 룩쌈 분에게 감사하다고 전하고 싶다"고 밝혔다.

정규 1집 'I-KNOW'에는 더블 타이틀 곡 'Stretch'(스트레치)와 'Body Language'(바디 랭귀지)를 포함해 총 10곡이 수록돼 있다. 수록곡 10곡은 '페이크 앤 다큐멘터리'라는 콘셉트로 하나의 주제를 페이크와 다큐멘터리 두 가지 시선으로 표현한 노래로 2곡씩 짝지어진 구성으로 돼 있다. 'Stretch'는 강렬한 일렉트로닉 사운드의 팝 장르의 곡이다. 춤과 무대에 대한 내면의 감정과 의미를 담은 가사는 또 다른 타이틀 곡인 'Body Language'와 짝패다.

한편, 유노윤호의 정규 1집 'I-KNOW'는 5일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.

이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr

