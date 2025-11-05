가수 유노윤호/사진제공=SM엔터테인먼트

가수 유노윤호가 '레슨' 밈을 탄생시킨 'Thank U'의 역주행에 대해 조카로부터 '땡큐' 삼촌이라고 불린다고 전해 웃음을 자아냈다.유노윤호는 5일 오후 2시 서울 송파구 소피텔 앰배서더 서울 호텔 그랜드볼룸에서 정규 1집 'I-KNOW'(아이-노우) 발매 기념 기자 간담회를 열었다.이날 유노윤호는 "정말 오랜만에 새 앨범을 준비했다. 특히 정규 앨범은 처음이다. 뭐든지 처음은 설렌다"라면서 컴백 소감을 밝혔다. 그는 "많은 분이 드디어 '네 번째 레슨' 나오냐고 하던데 그걸 인용해서 인사드리자면, '이건 네 번째 레슨. 페이크 앤 다큐멘터리 비교해서 듣기'라고 하고 싶다"며 너스레를 떨었다.그는 또한, "생각보다 더 많은 사랑을 받아 놀랐다. 밈으로 시작한 거 아니냐"고 말문을 열었다. 그는 "놀리려고 시작한 건데 이걸 어떻게 받아들이고 풀어가느냐가 중요했던 것 같다. 그걸 잘 넘어갈 수 있고 풀 수 있도록 많은 분들이 도와주셔서 감사했다. 나름 그때 저는 19금 뮤직비디오로 미학적으로 보이고자 한 건데 희화화 되다니 신기했다"고 했다.그러면서 유노윤호는 "초등학생 조카가 있는데 땡큐 삼촌이라 하더라. 누구는 레슨 삼촌이라 한다. 그 시작을 이끈 룩쌈 분에게 감사하다고 전하고 싶다"고 밝혔다.정규 1집 'I-KNOW'에는 더블 타이틀 곡 'Stretch'(스트레치)와 'Body Language'(바디 랭귀지)를 포함해 총 10곡이 수록돼 있다. 수록곡 10곡은 '페이크 앤 다큐멘터리'라는 콘셉트로 하나의 주제를 페이크와 다큐멘터리 두 가지 시선으로 표현한 노래로 2곡씩 짝지어진 구성으로 돼 있다. 'Stretch'는 강렬한 일렉트로닉 사운드의 팝 장르의 곡이다. 춤과 무대에 대한 내면의 감정과 의미를 담은 가사는 또 다른 타이틀 곡인 'Body Language'와 짝패다.한편, 유노윤호의 정규 1집 'I-KNOW'는 5일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr