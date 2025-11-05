사진=텐아시아DB

사진제공=MBN

1999년 데뷔한 가수 장윤정이 예능 프로그램을 통해 인연을 맺은 한 어머니의 딸 결혼식에 통 큰 부조금을 건넨 사실이 알려졌다.5일 MBN 리얼리티 뮤직쇼 '언포게터블 듀엣' 온라인 제작발표회가 열렸다. 행사에는 가수 장윤정, 조혜련, 손태진, 그룹 오마이걸의 멤버 효정, 김진 PD가 참석했다.'언포게터블 듀엣'은 치매로 기억을 잃어가는 출연자와 그를 기억하는 사람들의 감동적인 듀엣 무대가 그려지는 리얼리티 뮤직쇼다. 작년 추석 한 회 방송만에 뜨거운 호평을 받으며 '콘텐츠 아시아 어워즈 2025' 실버 프라이즈를 수상한 뒤 정규 편성됐다.조혜련은 "촬영 후 결혼하신 출연자분이 계시는데, 장윤정이 엄청난 축의금과 화환을 보냈다"라며 장윤정의 미담을 전했다. 이에 장윤정이 "그걸 어떻게 알았냐"며 깜짝 놀라자 조혜련은 "소문이 다 났다. 너무 훈훈했다"고 웃으며 말했다.장윤정은 "그 출연자 어머니께서 나의 엄청난 팬이셨다. 기억을 다 잃어가는 상황에서도 나를 너무 좋아해 주셨다"고 설명했다. 이어 그는 "다음 시즌에는 MC가 아닌 메모리 싱어로 무대 위에 서보고 싶다. 배우고 느끼는 것들이 많을 거라 생각한다"고 덧붙였다.'언포게터블 듀엣'은 이날 오후 10시 20분에 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr