사진=텐아시아DB

최근 서울 강남구의 한 카페에서 만난 진영이 이렇게 말했다. ENA 월화드라마 '착한 여자 부세미'(이하 '부세미') 종영 인터뷰 자리에서다. 극 중 진영은 무창에서 딸기 농사를 지으며 아들을 홀로 키우는 싱글대디 전동민 역을 맡았다. 그는 새로 부임한 완벽한 스펙의 교사 부세미를 마을에서 유일하게 경계하는 인물이다.'부세미'는 흙수저 경호원 김영란(전여빈 분)이 시한부 재벌 회장 가성호(문성근 분)와 계약 결혼을 하면서 벌어지는 이야기를 그린 범죄 로맨스 드라마다. '이상한 변호사 우영우' 이후 3년 만에 ENA 역대 시청률 2위인 전국 7.1%를 기록하며 유종의 미를 거뒀다.진영은 2011년 4월 그룹 B1A4로 데뷔했다. 그는 15년 차에 접어든 지금까지 단 한 번의 구설이나 논란 없이 아이돌, 프로듀서, 배우로서 꾸준히 자신의 영역을 확장해왔다. 데뷔 후 오랜 시간이 흘렀지만, 여전히 무대에 설 때마다 긴장된다는 진영은 "어쩔 수 없는 내 성향인 것 같다. 후배도 많아지고 연차도 꽤 쌓였지만, 여유보단 떨림이 더 크다"고 말했다. 이어 "그렇다고 해서 그게 꼭 단점은 아니다. 긴장하는 만큼 실수하지 않으려고 더 많이 준비한다"고 덧붙였다.진영에게 '부세미'는 유독 특별한 작품이었다. 그는 "스케줄이 없는 날에도 촬영장에 가고 싶다는 생각이 든 건 이번이 처음이었다. 나뿐만 아니라 매니저님도 그러셨다. 10년 가까이 함께 일한 매니저 팀장님과 '우리 왜 이렇게 촬영장 가고 싶지?' 이런 얘기를 나눴을 정도였다"라며 미소 지었다.그는 "무더운 날씨 속에서도 현장 분위기가 너무 좋았다. 배우들과 스태프 모두가 서로에게 에너지를 주는 환경이었다. 그 즐거움이 시청자분들께도 전해졌던 것 같다. 큰 사랑을 보내주셔서 정말 감사하다"고 소감을 전했다."시즌 2를 간절히 염원하고 있습니다. 제 출연 여부는 모르겠어요(웃음). 제 향방과 상관없이 시즌 2가 나온다면, 그건 그만큼 작품이 많은 사랑을 받았다는 뜻이잖아요. 그래서 '부세미' 시즌 2를 진심으로 응원합니다."이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr