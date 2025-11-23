사진=텐아시아DB

사진제공=tvN STORY '용여한끼'

선우용여의 요즘 요리 도전기, tvN STORY ‘용여한끼’가 첫 방송을 단 일주일 앞둔 가운데, “첫 회부터 용여 학생의 골반댄스까지 유발한 줄서는 맛집 사장의 비밀 레시피가 쏟아진다”고 예고했다.‘용여한끼’는 배우이자 ‘핫 유튜버’ 선우용여가 셰프들과 함께 요즘 요리에 도전하는 세대 반전 요리 예능 프로그램. 세월의 내공으로 다져진 어른 입맛과 줄 서는 맛집 셰프들이 전하는 최신 레시피가 한 교실에 만나는 독특한 콜라보가 기대를 더한다. 매회 레시피의 A to Z를 전수하는 요리 스승으로 나설 ‘일타 셰프 군단’과 궁금한 건 못 참는 열정으로 맞받아치는 용여학생의 예측불가 사제 케미는 이 프로그램만의 재미 포인트. 요리를 매개로 세대와 경험을 넘나드는 따뜻하고 유쾌한 소통이 펼쳐지며, 새로운 도전에 설렘을 느끼는 모든 시청자들에게도 기분 좋은 활력을 전할 것으로 기대된다.공개된 1회 예고 영상에서는 81세 용여 학생의 첫 요리수업이 베일을 벗었다. 줄 서는 맛집 사장으로 유명한 중식 셰프 임태훈과 양식 셰프 파브리가 웨이팅은 필수, 줄 서도 못 먹는다는 그 유명한 시그니처 요리의 비밀 레시피를 전수하는 것. 임태훈은 “저희 가게 탑 쓰리 안에 든다”며 동파육과 어향가지 비법을 전한다. 파브리는 “이탈리아에서 대대손손 내려온 전통적인 가정식 레시피”라며 레몬버터파스타와 미트볼 등 군침도는 요리를 선보인다.이어 ‘촉촉하게 만들 수 있는 방법’이라는, 셰프들이 실제로 사용하는 비법 재료가 공개된다. 줄 서는 맛집의 핵심 비율과 손질법이 공개되자 선우용여 학생 역시 눈을 반짝이며 집중력을 높인다. 게다가 “내가 좋아하는 거 만드니까 만드는 기분이 난다”며 골반을 멈출 수 없는 댄스까지 선보인다.81세 신입 요리 학생의 진심 어린 도전과 셰프들의 살아 있는 레시피가 만나는 ‘용여한끼’. 제작진은 “선우용여의 호기심과 열정, 그리고 줄 서는 맛집 셰프들의 살아 있는 레시피가 만나 상상 그 이상의 재미와 케미가 나왔다. 첫 방송부터 공개될 갖가지 비법을 기대해달라”고 전했다.‘용여한끼’는 오는 27일 저녁 8시 tvN STORY에서 첫 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr