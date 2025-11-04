사진=박보미 SNS

사진=박보미 SNS

배우 박보미가 육아 중 근황을 전했다.박보미는 4일 자신의 인스타그램 스토리에 "무지개 하2"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속애는 박보미가 활기찬 아침을 시작한 모습. 특히 박보미의 부엌에는 젖병이 소독되고 있고 정수기가 가동되고 있는 등 오직 아이를 위해 부엌 제품들이 바삐 움직이고 있어 눈길을 끌었다.한편 박보미는 2014년 KBS 29기 공채 개그우먼으로 데뷔했다. 이어 2017년 배우로 전향해 드라마 '힘쎈 여자 도봉순', '미스터 션샤인', '조선혼담공작소 꽃파당'에 출연했다.그는 전 축구선수 박요한과 2020년 결혼해 슬하에 아들 하나를 두고 있었다. 아들은 15개월 무렵 갑작스러운 열 경기로 심폐소생을 받았으나 나흘 만에 세상을 떠났다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr