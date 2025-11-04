사진=은가은 SNS

최근 임신 소식을 알린 가수 은가은이 부지런한 일상을 전했다.은가은은 4일 자신의 인스타그램 스토리에 "시작"이라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 은가은이 운동을 위해 필라테스 학원을 찾은 모습. 특히 은가은은 아름다운 D라인을 보여주고 있어 눈길을 끌었다.앞서 은가은은 남편 박현호와 함게 '커플 챌린지'를 진행했다. 이때 '누가 더 부지런한가요?'라는 질문에 두 사람 모두 박현호를 지목했다.한편 1987년생 은가은과 1992년생 박현호는 5살 차 연상연하 커플로, KBS2 '불후의 명곡'을 통해 처음 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전했다. 두 사람은 지난해 3월 교제를 시작해 약 1년 만에 결혼에 골인했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr