사진=텐아시아DB

사진제공=유튜브 '나래식'

배우 김희선, 한혜진, 진서연이 '나래식'에 출격해 시원한 입담과 언니미(美) 넘치는 매력을 발산한다. 올해 49살인 김희선은 여전한 미모로 감탄을 자아냈다. 김희선은 헤어메이크샵 직원들이 미모 1위로 뽑기도 했다고 한다.오는 5일 저녁 공개되는 '나래식' 59회에는 TV CHOSUN 새 월화미니시리즈 '다음생은 없으니까'의 주역, 배우 김희선, 한혜진, 진서연이 출연한다.박나래는 평소 만나고 싶었던 언니들의 등장에 한껏 긴장한 모습을 보인다. 그는 "3일 전부터 떨리더라"라며 솔직한 마음을 고백한다. 그런 박나래의 모습에 언니들은 "진짜 평소랑 다르게 좀 떠는 것 같다"며 귀여워하며 웃음을 터뜨린다.특히 박나래는 '나래식' 초창기부터 김희선을 '꼭 모시고 싶은 손님'으로 꼽을 정도로, 남다른 팬심을 드러내왔다. 드디어 김희선을 마주한 박나래는 "너무 뵙고 싶었는데, 이렇게 모시게 돼 감사하다"며 벅찬 감정을 드러내며 '성덕'의 순간을 맞는다.이어 박나래는 "언니는 잘 모르시겠지만, 예전에 아주 짧게 샵 동기였다"며 "직원분들에게 '누가 제일 예쁘냐'고 물었는데 모두 김희선 언니를 꼽더라. 성격도 너무 좋다더라"라며 오래된 팬심을 고백한다. 그러자 김희선은 특유의 하이텐션 리액션으로 화답하며 현장을 한껏 달군다.김희선, 한혜진, 진서연은 각자의 연애와 결혼 경험을 바탕으로 박나래에게 현실적이고 거침없는 '언니들의 리얼 조언 타임'을 선사한다. 주의해야 할 남자 유형부터 결혼 에피소드까지, 솔직하고 유쾌한 언니들의 입담이 폭발할 전망이다.김희선, 한혜진, 진서연의 화끈한 입담이 펼쳐질 '나래식' 59회는 5일 저녁 6시 30분 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr