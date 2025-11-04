SNS

모델 겸 방송인 이현이가 데뷔 20주년을 맞이했다.4일 이현이는 자신의 계정에 "어느덧 데뷔20주년이 되었습니다✨ 기념해서 Bazaar 화보도 찍고 동상이몽 VCR도 찍었어요☺️ 스무 해 동안 여러가지 일을 많이 했지만 그래도 모델로서의 정체성이 가장 좋고 설레네요. 언제까지 할 수 있을 지 모르지만 최선을 다 해 살겠습니다! 🥰 저에게 정말 뜻깊은 화보 함께해준 시노오빠, 혜영언니, 용균실장님, 그리고 하퍼스바자코리아 고마워요💗 사랑합니다💗"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 이현이는 톱모델답게 화려한 화보를 찍어냈다. 다양한 스타일링과 포즈로 시선을 사로잡았다. 특히 상반신 누드 촬영을 하며 여리여리한 몸선을 드러냈다.한편 이현이는 1983년에 태어나 2005년 슈퍼모델 선발대회로 데뷔했다. 현재 '골 때리는 그녀들'에서 FC구척장신 팀에 몸 담아 활동하고 있다. 이현이는 대기업 S사에서 반도체 개발 엔지니어로 근무하고 있는 홍성기와 2012년 결혼했으며, 두 사람은 슬하에 두 아들을 두고 있다. 홍성기는 최근 S전자 부장으로 승진했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr