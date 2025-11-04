사진='불꽃야구' 캡처

'불꽃야구' 불꽃 파이터즈가 2025시즌 두 번째 패배의 쓴맛을 봤다.지난 3일 스튜디오C1 공식 유튜브 채널을 통해 공개된 야구 예능 '불꽃야구' 27화에서 불꽃 파이터즈는 먼저 점수를 냈음에도 불구하고, 연천미라클에게 역전 만루포를 허용하며 4:3 아쉬운 패배를 당했다.앞서 불꽃 파이터즈는 연천미라클 진현우의 완벽한 피칭에 공격 루트가 막히며 4회 말까지 무득점 했다. 연천미라클 역시 유희관의 완급조절에 당해 점수를 내지 못했다.투수전은 계속해서 이어졌다. 유희관은 5회 초, 첫 타자를 삼진으로 잡았으나 이후 상대 6번 타자에게 안타를 맞았다. 하지만 다음 타자를 병살타로 처리하며 위기에서 벗어났다. 5회 말, 연천미라클은 두 번째 투수 최종완을 올렸다. 그는 팀의 에이스다운 투구로 파이터즈를 놀라게 하며 이닝을 삼자범퇴로 마무리했다.6회에도 마운드에 올라온 유희관은 2아웃을 가뿐히 잡았다. 그러나 유희관을 상대로 2타수 2안타를 쳐낸 임태윤에게 중견수 뒤를 넘어가는 2루타를 맞고, 다음 타자 황상준에게도 볼넷을 내줬다. 막다른 길에 몰린 유희관은 혼신을 다한 피칭으로 후속 타자를 삼진 처리하고 당당히 마운드를 내려갔다.7회 초부터는 투수 이대은이 경기를 책임졌다. 그는 강력한 구위로 이닝을 완벽히 삭제했다. 이에 보답하듯 파이터즈의 타선은 7회 말 폭발했다. 볼넷으로 출루한 최수현은 도루를 하려는 듯한 움직임으로 상대 배터리를 흔들었고 결국 공이 빠져 2루 진루에 성공했다. 이후 정근우의 1타점 선취 적시타가 터지면서 분위기는 급상승했다.불안해진 연천미라클은 지윤으로 투수를 교체했지만, 파이터즈의 분위기를 꺾을 수는 없었다. 정근우가 도루에 성공했고, 임상우의 우중간 안타, 박용택의 1타점 희생플라이가 이어져 0:2가 됐다. 여기에 이대호의 행운이 깃든 안타까지 터지며 파이터즈는 7회에만 총 3점을 수확했다.경기 후반부 약속의 8회, 게임의 지각변동이 일어났다. 8회 초, 이대은은 상대 타자에게 3루 라인으로 빠지는 2루타를 맞았다. 김성근 감독은 수비 강화를 위해 유격수 임상우를 3루로 이동시키고 유격수 김재호를 투입했다. 그러나 이대은은 스트레이트 볼넷을 내줬고 결국 신재영으로 투수를 교체했다. 그러나 신재영마저 흔들리고 말았고 임태윤에게 볼넷을, 2번 타자 황상준에게 역전 만루포를 헌납했다. 점수는 4:3이 됐다.이후 파이터즈는 9회 말 상대 투수 이기용을 상대로 정근우가 볼넷을, 임상우가 안타를 얻어내 기회를 만들었지만 연천미라클의 탄탄한 투수진을 넘지 못했다. 결국 4:3으로 경기가 종료되면서 파이터즈는 아쉬운 고배를 마시게 됐다.한편 JTBC '최강야구'와 법적 분쟁 중인 '불꽃야구'는 최근 서울중앙지법 제60민사부의 화해권고결정에 따라 2026년 1월 1일부터 스튜디오C1 홈페이지 및 유튜브 채널 등에 공개된 '불꽃야구' 영상을 포함해 예고편, 선수단 연습 영상 등 모든 영상은 삭제하고, 새로운 영상을 업로드하거나 공개하지 않아야 한다. 이를 어길 경우 위반 일수 1일당 1억원의 저작권 침해 간접강제금을 JTBC에 지급해야 한다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr