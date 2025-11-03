[종합] 미미, 외모 때문에 설움 겪었다…단체 광고서 제외 "난 집 지키는 강아지"('백반기행')

사진=텐아시아DB

사진=TV CHOSUN '백반기행' 영상 캡처

'식객 허영만의 백반기행' 미미가 외모로 인해 차별대우 받았던 아픔을 고백했다.2일 방송된 TV조선 '식객 허영만의 백반기행'(이하 '백반기행')에는 오마이걸 미미와 함께 횡성 맛집을 탐방했다.미미는 허영만을 "삼촌"이라고 부르며 등장, 특유의 친화력을 자랑했다. 평소 음식 탓을 안 한다는 미미는 "음식이 뭐가 죄냐. 혓바닥이 죄지"라고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.미미는 '뿅뿅 지구오락실', '식스센스' 등 여러 예능 프로그램에서 활약하며 '예능 대세'의 면모를 보여주고 있다. 하지만 미미는 "데뷔 초에는 개인 스케줄이 아예 없었다"며 "저는 집 지키는 강아지였다"고 털어놓았다.미미는 단체 광고에서 자신만 제외된 일도 있었다고. 그는 "저는 요정 같은 스타일이지 않나. 어느날 단체로 청량한 콘셉트의 화장품 광고를 찍어야 했다. 멤버들은 요정 같은데 저는 피부도 까맣고, 보이시한 스타일이라 청량한 광고와 콘셉트가 안 맞았다. 멤버들은 촬영하고 저 혼자만 대기실에 남겨졌다"고 밝혔다.미미는 "참 속상한 일이지 않나"라며 "최대한 청순하게 보이려고 거울 보고 연습도 하고 노력도 했는데, 잘 안 됐다. 어쩔 수 없었다. 그때는 공허함이 컸다"고 솔직하게 털어놓았다. 허영만은 "미미도 그런 아픔이 있었구나"라며 위로했다. 미미는 "버티는 자가 살아남고, 이긴다. 인생은 버티는 것"이라며 긍정적인 면모를 보여줬다.허영만은 미미의 첫인상에 대해 "재주꾼"이라고 칭찬했다. 미미는 "요즘 방송 열심히 하면서 (영상) 편집도 많이 하고 발레와 복싱도 하고 있다. 취미로 디제잉도 한다"고 전했다. 또한 "원래 꿈은 가수가 아닌 화가, 만화가였다"며 "국어 선생님도 꿈꿨는데, 춤을 좋아해서 아이돌이 됐다"고 말했다.허영만은 30살이 된 미미에게 "왜 연애를 안 하냐"고 이유를 물었다. 미미는 "이유 없다. 주변에 딱히 대시하는 사람도 없고, 추파 던지는 사람도 없다"고 답했다. '이상형'에 대해서는 "어렸을 때 소꿉친구처럼 서로를 알고, 자연스럽게 사랑하게 되는 것"이라며 "'폭싹 속았수다'의 양관식 같은 사람이 좋다. 상상만으로도 행복하다"고 말했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr