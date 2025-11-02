사진 = 기은세 인스타그램

사진 = 기은세 인스타그램

사진 = 기은세 인스타그램

배우 기은세가 가을 여신 비주얼을 자랑했다.최근 기은세는 자신의 인스타그램에 "아주 오랜만에 느껴보는 한적한기분과 바이브 너무 좋았다 "라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.사진 속 기은세는 클래식한 베이지 트렌치코트에 연청 데님 팬츠, 로퍼를 매치해 내추럴하면서도 세련된 분위기를 연출했다. 깔끔하게 묶은 단발 헤어와 담백한 메이크업이 조화를 이루며, 가을 햇살 아래 한 폭의 화보 같은 장면을 완성했다.팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무너무 예뻐요" "화이팅" "옷 스타일 좋아요" 등 다양한 댓글로 감탄을 전했다.한편 1983년생으로 42세인 기은세는 지난 2012년 12살 연상의 재미교포 사업가와 결혼했으나 지난 2023년 이혼 소식을 밝혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr