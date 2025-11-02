사진 = 구혜선 인스타그램

구혜선이 또 한번 변신을 예고했다.구혜선은 최근 자신의 인스타그램에 "쿠롤(KOOROLL)런칭 준비중입니다"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 구혜선은 공개된 사진 속 구혜선은 앞머리에 헤어롤을 말고 두 손으로 턱을 괸 채 카메라를 응시하고 있다. 맑고 투명한 피부에 은은한 블러셔, 내추럴한 웨이브 헤어가 어우러져 특유의 청순함과 부드러운 매력이 돋보였다. 자연스러움 속에서도 완성도 높은 미모로 시선을 집중시켰다.팬들은 "진짜 인형 같아요" "항상 응원합니다" "너무 예뻐요" 화이팅" "새로운 도전 기대돼요" "영원한 요정 미모네요" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.또한 구혜선은 전날 "조기졸업을 목표로 졸업사진을 찍었습니다"라며 "필승!"이라며 카이스트 대학원 졸업사진을 업로드해 눈길을 끌기도 했다.한편 구혜선은 1984년생으로 41세다. 구혜선은 30대 후반의 나이에 대학에 복학해 성균관대 수석 졸업장을 얻으며 얼굴만 예쁜게 아닌 지성미도 뛰어난 배우임을 입증한 바 있다. 뿐만 아니라 지난 2024년 6월 카이스트 과학저널리즘대학원프로그램 공학 석사 과정에 최종 합격하며 많은 사람들의 이목을 집중시켰다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr