사진 = 혜리 인스타그램

혜리가 잘생기면서도 예쁜 비주얼 근황을 전했다.혜리는 최근 자신의 인스타그램에 앱 '다방'을 언급하며 "이정도면 그냥 사랑하는 사이 아니고 찐 사랑하는 사이"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 혜리는 공개된 사진 속 혜리는 블루 셔츠에 블랙 수트를 매치해 세련된 매력을 발산했다. 동그란 안경과 깜찍한 표정으로 장난기 어린 매력을 더했고 또 다른 컷에서는 푸른 꽃 장식과 케이크를 들고 환하게 미소 지으며 11주년을 기념하는 모습이 담겼다. 특히 단정한 스타일링 속에서도 사랑스러움과 카리스마가 공존해 눈길을 끌었다.팬들은 "언니 왜 이렇게 잘생기고 예뻐요" "늘 응원합니다" "너무 깜찍해" "화이팅" "진짜 너무 귀엽다" "잘생쁨이다" 등의 댓글을 남기며 폭발적인 반응을 보였다.앞서 잡지사 W코리아는 최신 게시물이었던 혜리의 사진을 삭제했다. W코리아는 지난 15일 유방암 인식 향상 캠페인 '러브 유어 W 2025'를 개최했다. 이 행사는 W코리아가 2006년부터 진행해 온 캠페인으로 수많은 연예인이 참석했다.그러나 행사 취지와 달리 술파티를 벌이는 연예인들의 모습이 공개돼 논란이 야기됐다. 결국 W코리아는 짧은 사과문을 발표했다. 그러나 댓글을 차단해 '진정성 없는 형식적인 사과'라는 지적을 받았다. 네티즌들은 결국 W코리아의 최신 게시물인 혜리의 사진에 불만과 항의를 쏟아낸 바 있다.한편 혜리는 1994년생으로 강남구에 건물 2채를 보유했다고 알려졌다. 혜리는 2026년 공개 예정인 지니 TV 오리지널 드라마 '그대에게 드림'으로 시청자들을 만날 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr