사진 = 권민아 인스타그램

그룹 AOA 출신 권민아가 근황을 전했다.최근 권민아는 자신의 인스타그램에 "권민아 팬미팅 멜론 티켓 오픈했습니다!!!!!!!많이들 모여주세여 알라뷰(오늘도 셀고는 움..)"이라는 멘트와 셀카를 올렸다.사진 속 권민아는 긴 흑발에 블랙 니트를 입고 카메라를 향해 미소를 짓고 있다. 자연광 아래에서도 잡티 하나 없는 투명한 피부와 또렷한 이목구비가 돋보인다. 두 번째 사진에서는 살짝 진지한 눈빛으로 렌즈를 응시해 고혹적인 분위기를 자아냈다. 팬미팅을 앞둔 설렘이 묻어나는 표정이 시선을 사로잡는다.팬들은 "완전이뻐요" "늘 응원합니다" "천상 연예인" "화이팅" "미모 미쳤다" "여신" 등의 반응을 보이며 뜨거운 관심을 보였다.앞서 권민아는 자신의 인스타그램에 논란이 된 W코리아 유방암 행사 논란과 관련해 "정말 진심으로 유방암 환자를 걱정하고 생각하고 또 그들의 가족마음까지 헤아렸다면 그런 술파티는 절대 열리지 않았을 것 같다"며 비판한 바 있다.한편 권민아는 모덴베리코리아와 함께 오는 겨울에 첫 단독 팬미팅을 개최하며 자신을 응원해준 팬들에게 직접 감사의 마음을 전할 예정이다. 권민아는 AOA 활동 시절 '심쿵해', '짧은 치마', '단발머리' 등 수많은 히트곡으로 큰 사랑을 받으며 대중에게 강렬한 인상을 남겼다. 이후 배우로 전향해 연기 스펙트럼을 넓혀왔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr