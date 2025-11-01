/ 사진=텐아시아DB

가수 겸 배우 옥택연이 결혼식을 올린다.소속사 51k는 1일 "옥택연 배우의 결혼 소식을 전하고자 한다"며 "옥택연 배우가 오랜 기간 만남을 이어온 분과 서로의 인생을 함께 하기로 약속했다"고 밝혔다.소속사는 "결혼식은 내년 봄에 양가 가족들과 친인척, 가까운 지인들만 모시고 서울 모처에서 비공개로 진행될 예정이다"며 "배우자가 비연예인인 만큼, 세부사항은 비공개로 진행되는 점 깊은 양해 부탁드린다"고 전했다. 또한 "결혼 이후에도 옥택연 배우는 좋은 작품과 다양한 활동으로 인사드릴 예정이다"며 "옥택연 배우에게 계속해서 아낌없는 응원과 사랑 부탁드리겠다"고 덧붙였다.옥택연은 4살 연하의 비연예인 여자친구와 9년째 교제한 것으로 알려졌다. 2020년부터 연애 사실을 인정하고 공개 연애를 해왔다.안녕하세요. 51k입니다.51k 소속 옥택연 배우의 결혼 소식을 전하고자 합니다.옥택연 배우가 오랜 기간 만남을 이어온 분과 서로의 인생을 함께 하기로 약속했습니다.결혼식은 내년 봄에 양가 가족들과 친인척, 가까운 지인들만 모시고 서울 모처에서 비공개로 진행될 예정입니다. 배우자가 비연예인인 만큼, 세부사항은 비공개로 진행되는 점 깊은 양해 부탁드립니다.결혼 이후에도 옥택연 배우는 좋은 작품과 다양한 활동으로 인사드릴 예정입니다. 옥택연 배우에게 계속해서 아낌없는 응원과 사랑 부탁드리겠습니다.감사합니다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr