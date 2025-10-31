TV텐 바로가기
에스파 윈터가 31일 오후 서울 성동구 성수동 인근에서 열린 ‘홀리데이 익스피리언스’ 포토콜 행사에 참석했다.
에스파 윈터, 가을 요정 등장 [TV10]
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

