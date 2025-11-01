사진=텐아시아DB

사진='프로듀서 이상민' 캡처

4억 원에 달하는 우승자 혜택을 내건 '프로듀서 이상민'의 공개 오디션이 막을 올렸다.지난달 30일 유튜브 채널 '프로듀서 이상민'에는 '4억이 걸려 있는 이상민의 공개 오디션! l Ep.0’이라는 제목의 영상이 올라왔다. 이날 영상에서는 제작진이 이상민의 신혼집을 방문해 오랜 시간 가슴속에 품어온 프로듀서 복귀에 대한 그의 각오와 파격적인 공약을 들었다.이상민은 "가수 프로듀서를 다시 한다고 했을 때 '지금 해서 되겠어?', '또 망하면 또 이혼할 거냐'는 반응이 많았을 것"이라며 "하지만 이번에는 시작 자체가 다르다"고 강조했다. 이어 그는 "일이 가장 많았을 때는 일주일에 12개 스케줄도 소화했다. 그 와중에도 늘 '언젠가는 다시 제작을 하지 않을까', '아이돌 만드는 일을 죽기 전에 꼭 하지 않겠나'는 생각을 해왔다"고 덧붙였다.유튜브 구독자 10만 명 달성 공약을 깜짝 발표하기도 했다. 그는 "엔터테인먼트 법인을 설립하고, 그 과정을 함께 지켜본 구독자에게 1인당 1주씩 주식을 제공하겠다"고 제안했다. 또 이상민은 흰색 면장갑까지 끼고서 데뷔할 가수가 대여 형식으로 직접 들고 차게 될 자신의 보물 1호와 2호를 공개했다. 그는 도합 4억 원에 달하는 억대 명품 시계와 가방을 차례로 꺼내 보이며 "어떤 가치를 부여해 줬을 때 자신의 끼를 20% 더 발휘할 수 있는 재능을 가진 사람을 찾는다"고 전해 기대감을 높였다.'프로듀서 이상민'은 이상민이 직접 신인 혼성그룹을 발굴하고 음악을 제작하는 리얼 프로듀싱 콘텐츠로 K팝 제작 현장의 생생한 과정을 담는다. Mnet '슈퍼스타K', '쇼미더머니' 등 다수의 오디션 프로그램을 연출한 유치콕 PD가 이끄는 글로벌 콘텐츠 제작사 케이프스플래닛(Kapes Planet)과 공동 제작한다. '프로듀서 이상민'의 새로운 에피소드는 매주 목요일 오후 6시 유튜브 채널을 통해 공개될 예정이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr