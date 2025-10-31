사진=이지혜 SNS

사진=이지혜 SNS

방송인 이지혜가 딸의 모습에 감격했다.이지혜는 지난 30일 자신의 인스타그램 스토리에 "영어책 읽는 내 딸. 가문의 영광ㅋㅋ"이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 이지혜의 첫째 딸이 의자에 앉아 영어 동화책을 읽고 있는 모습. 특히 이지혜는 이 장면을 "가문의 영광"이라고 칭해 보는 이들의 웃음을 자아냈다.한편 이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼해 슬하에 첫째 딸 태리, 둘째 딸 엘리를 두고 있다. 큰딸 태리는 학비 약 1200만원에 달하는 초등학교에 다니고 있다고 전해졌다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr