사진=텐아시아DB

그룹 레드벨벳의 멤버 웬디가 겨울옷 쇼핑을 함께 하고 싶은 여자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 23일부터 29일까지 '겨울옷 쇼핑을 함께 하고 싶은 여자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 웬디다. 올해 4월 어센드와 계약을 맺고 홀로서기를 시작한 그는 최근 SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼'에 게스트로 출연해 "단체 콘서트 때 몸을 만들기 위해 식단을 병행하며 하루 4~5시간씩 춤을 추고 유산소 운동과 근력 운동도 각각 2시간씩 했다"고 밝혔다. 이어 그는 "보통 공복 운동으로 러닝을 한다. 밖보다는 러닝머신 위에서 하는 걸 선호한다. 오늘 방송 끝나고 바로 2시간 필라테스를 하러 간다"고 덧붙였다.2위는 그룹 소녀시대의 멤버 유리가 차지했다. 그는 지난 18일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 2025 신한 SOL뱅크 KBO 플레이오프 1차전 삼성 라이온즈와 한화 이글스의 경기에서 시구자로 나섰다. 평소 한화 이글스 팬으로 알려진 유리는 이날 유려한 시구 자세로 관중의 환호를 받았다. 현재 그는 유튜브 채널을 통해 다양한 콘텐츠를 업로드하며 팬들과 활발히 소통하고 있다.3위는 그룹 하츠투하츠의 멤버 카르멘이다. SM엔터테인먼트 신인 걸그룹 하츠투하츠는 지난 2월 데뷔 이후 큰 주목을 받으며, 이달 20일 첫 미니앨범 '포커스'(FOCUS)로 인기 굳히기에 나섰다. 최근 열린 신보 발매 기념 쇼케이스에서 하츠투하츠는 "이번 앨범은 우리만의 색깔을 확실히 보여주는 작품"이라며 "'더 체이스'(The Chase)로 시작을 알리고, '스타일'(STYLE)로 궁금증을 높였다면, 이번 '포커스'로는 확실히 시선을 사로잡겠다"고 포부를 밝혔다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '함께 스키장 가고 싶은 남자 가수는?', '함께 스키장 가고 싶은 여자 가수는?', '함께 스키장 가고 싶은 남자 트로트 가수는?', '함께 스키장 가고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr