방송인 장영란이 명품 브랜드 H사의 지갑을 구매했다는 사실을 언급했다.지난 18일 유튜브 채널 'A급 장영란'에는 '말을 못 해서 고민인 3살 애기 한방에 입 트게 한 장영란의 충격비법은?'이라는 제목의 영상이 올라왔다. 해당 영상에서 장영란은 육아 관련 콘텐츠를 촬영하기 위해 부산으로 이동하는 과정을 공개했다. 그는 "전국에서 제일 잘생긴 아기, 거의 조각이다"라고 인사를 건네며 촬영에 임했다.이날 장영란은 다량의 짐을 지참해 눈길을 끌었다. 그는 "저번에 바자회에서 산 가방이다. 그거 아주 뽕뽑고 다니고 있다"라며 가방 내부에 들어있던 물건들을 소개했다. 특히 장영란은 명품 브랜드 H사의 지갑을 꺼내 보이며 "하나 샀다. 예쁘지? 연말에 (셀프) 선물로 덜덜 떨면서 샀다. 밑에서 꺼내주시더라"라고 밝혔다.제작진이 진열되지 않았던 제품인지 묻자 장영란은 "욕하지 마라, 갈 때마다 미안하다"라고 답했다. 앞서 장영란은 동일한 브랜드에서 가방 구매를 거절당했던 일화를 공유해 화제를 모은 바 있다. 당시 장영란은 "너무너무 사고 싶어서 갔더니 못 준다고 하더라. '에르메스에서 사신 거 없지 않냐. 죄송한데 옷이랑 이런 것도 좀 사시고 포인트가 올라야 살 수 있다'라고 했다"라고 회상했다.이어 그는 "내 돈 주고 '백 좀 달라'했는데 '백이 없어요'라는 거다. 전시돼 있는 건 디피 상품이라고 했다"라며 "그때 남편이 멋졌다. 내가 당황하니까 여기 온다고 들떠했던 게 기억이 났다 보더라. 남편이 '옷 사'라고 하더라. 그래서 샀다"라고 덧붙였다.장영란은 2009년 한의사 한창과 결혼하여 슬하에 1남 1녀를 양육하고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr