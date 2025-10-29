사진=텐아시아DB

2013년 데뷔한 1988년생 배우 정해인이 '금융의 날' 기념식에서 국무총리표창을 받았다. 이날 장나라와 태연도 함께 수상했다고 알려졌다.지난 28일 서울 여의도 FKI타워에서는 제10회 '금융의 날' 기념식이 열렸다. 금융의 날은 금융에 대한 국민 관심을 높이고 금융 부문 종사자들을 격려하기 위한 법정 기념일로, 이날 금융 발전에 기여한 이들에게 유공 포상 수여식이 진행됐다.'금융의 날' 기념식에서 정해인은 팬클럽을 중심으로 입양 대기 아동 후원과 사랑의 열매 기부 등 선행을 이어가고 행복공감봉사단장으로서 다양한 봉사 활동과 재능 기부를 실천한 공로를 인정받아 국무총리표창을 받았다.정해인은 소속사를 통해 "팬분들과 좋은 일을 함께한 덕분에 이렇게 뜻깊은 상을 받게 되어 더욱 의미가 깊다. 진심으로 감사드린다. 앞으로도 기부와 나눔의 메시지를 전하고 선한 영향력을 이어갈 수 있도록 노력하겠다"라고 소감을 전했다.꾸준한 선행과 진정성 있는 행보로 선한 영향력을 전하고 있는 정해인은 현재 넷플릭스 시리즈 '이런 엿 같은 사랑' 촬영 중이다. 무뚝뚝하지만 뜨거운 심장을 지닌 장태하로 분해 새로운 매력을 선보일 예정이며, 광고와 화보를 비롯해 다채로운 활동을 펼치고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr