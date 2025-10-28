'한국 데뷔' 앤팀 하루아 "한국어가 제일 걱정돼 공부 열심히 했다, 팬 만남 기대"

앤팀 하루아/사진 = 조준원 기자 wizard333@

글로벌 그룹 앤팀(&TEAM, 의주 후마 케이 니콜라스 유마 조 하루아 타키 마키)이 한국 데뷔를 앞두고 걱정되는 점을 '한국어'로 꼽았다.앤팀은 28일 오후 2시 서울 용산구 이태원로 블루스퀘어 SOL트래블홀에서 미니 1집 'Back to Life'(백 투 라이프) 발매 기념 데뷔 쇼케이스를 열었다.이날 앤팀 하루아는 한국 데뷔 의미에 대해 "글로벌 아티스트라는 목표를 이룰 수 있게 도전을 하게 된 것"이라며 "기대되는 건 팬분들과 만날 수 있다. 길게 음악방송도 돌거고 여러 이벤트도 준비했다"고 했다. 이어 "반대로 걱정되는 건 아무래도 한국어인 거 같다. 열심히 9명 모두 공부했지만 마음을 정확하게 전달할 수 있을지 걱정된다"고 덧붙였다.2022년 일본에서 데뷔한 앤팀은 세 번째 싱글 'Go in Blind'(고 인 블라인드)로 100만장의 판매고를 올리며 밀리언셀러 반열에 올랐다. K팝 본진인 국내 무대에서 정식 데뷔해 음악 세계를 선보이겠다는 각오다.앤팀의 한국 데뷔 앨범 'Back to Life'에는 동명의 타이틀곡을 비롯해 경쾌한 매력이 돋보이는 'Lunatic'(루나틱), 사랑스러운 고백송 'MISMATCH'(미스매치), 강렬한 보컬이 인상적인 'Rush'(러쉬), 깊은 울림을 전하는 록 발라드 'Heartbreak Time Machine'(하트브레이크 타임 머신), 섬세한 멜로디와 진솔한 가사가 어우러진 'Who am I'(후 엠 아이) 등이다.크레딧에는 방시혁을 비롯해 Soma Genda(소마 겐다), JULiA LEWiS(훌리아 루이스), Tyler Spry(타일러 스프라이), Scotty Dittrich(스코티 디트리치), Mick Coogan(믹 쿠건), 박문치 등이 이름을 올렸다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr