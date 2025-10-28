사진제공=SBS

그룹 브라운 아이드 소울이 멤버 정엽의 라디오에 지원사격을 나선다. 앞서 브라운 아이드 소울의 전 멤버 성훈은 지난 7일 자신의 SNS를 통해 "내가 탈퇴를 결심하지 않았다"고 폭로한 바 있다.28일 방송되는 SBS 러브FM(103.5MHz) '그대의 오후, 정엽입니다'에 그룹 브라운 아이드 소울이 출연한다. 이번 출연은 최근 밤 시간대 프로그램이었던 '그대의 밤, 정엽입니다'에서 낮 프로그램 '그대의 오후, 정엽입니다'로 시간대를 옮긴 정엽을 응원하기 위한 특별한 자리다.브라운 아이드 소울 멤버들이 완전체로 라디오에 출연하는 건 MBC '푸른밤' 이후 약 11년 만이다. 오랜만의 재회에 팬들의 기대감이 높아지고 있다. 멤버들은 오랜 호흡만큼이나 돈독한 우정을 바탕으로 진솔한 대화와 유쾌한 입담을 펼칠 것으로 보인다. 또 최근 발매된 앨범에 대해서도 다양한 이야기를 나눌 예정이다.'그대의 오후, 정엽입니다'는 매일 오후 2시 20분(주말 2시 5분)부터 4시까지 SBS 러브FM 103.5MHz를 통해 생방송으로 들을 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr