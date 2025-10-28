/ 사진 제공 = 티빙(TVING)

배우 김유정이 김영대와의 호흡을 언급했다.티빙 오리지널 '친애하는 X'(연출 이응복·박소현, 극본 최자원·반지운, 기획 스튜디오드래곤, 제작 몬스터유니온·시우컴퍼니, 제공 티빙, 원작 네이버웹툰 ‘친애하는 X’[작가 반지운]) 측은 28일, 깊고도 지독하게 얽힌 백아진(김유정 분)과 윤준서(김영대 분)의 스틸컷을 공개했다.'친애하는 X'는 지옥에서 벗어나 가장 높은 곳으로 올라가기 위해 가면을 쓴 여자 백아진, 그리고 그녀에게 잔혹하게 짓밟힌 X들의 이야기를 그린다. 아름다운 얼굴 뒤에 잔혹한 본색을 숨긴 백아진의 파멸과 그를 지키고자 지옥을 택한 윤준서의 사랑을 담아낸 파멸 멜로 서스펜스의 탄생을 예고한다.‘스위트홈’ ‘미스터 션샤인’ ‘도깨비’ ‘태양의 후예’ 등 다수의 작품을 흥행으로 이끈 ‘히트 메이커’ 이응복 감독과 티빙의 첫 만남에도 이목이 집중된다. 여기에 감각적이고 섬세한 연출력의 박소현 감독이 공동 연출로 합류, 2018년 KBS 단막극 극본 공모 최우수상을 수상한 최자원 작가와 웹툰 원작자인 반지운 작가가 공동 집필을 맡았다.이날 공개된 백아진과 윤준서의 스틸컷은 애틋한 설렘을 유발한다. 먼저 두 사람의 학창 시절, 머리부터 발끝까지 흠뻑 젖은 백아진과 그를 감싸 안고 교실을 나서는 윤준서의 모습이 눈길을 끈다. 백아진의 학교 생활이 뜻밖의 인물과 사건들로 소란스러워지며, 윤준서는 그 앞에 나서는 대신 언제나 한발 뒤에서 지켜준다. 또 다른 사진에서는 백아진과 닿을 듯 가까운 거리감, 백아진의 얼굴에 한참 머무는 시선이 윤준서에게 감정의 동기화를 일으킨다.하지만 서로가 서로의 인생에 깊숙이 파고들었던 이들의 관계에 변화가 찾아온다. 삶의 밑바닥에서 가장 꼭대기까지 올라, ‘톱스타’가 되어 나타난 백아진이 윤준서의 품에 기대 안겨 있다. 여전히 속을 알 수 없는 백아진의 공허한 표정, 그 상태로 아무런 미동도 없는 윤준서의 복잡한 눈빛은 두 사람이 그려갈 파멸 멜로 서스펜스를 어느 때보다 기다려지게 만든다.김유정은 살아내기 위해 가면을 쓴 여자 ‘백아진’ 역을, 김영대는 구원이 사랑이라 믿은 남자 ‘윤준서’ 역을 맡았다. 동명의 원작 웹툰 연재 당시부터 사랑받은 캐릭터의 매력을 극대화할 두 배우의 연기와 비주얼, 케미스트리는 최고의 관전 포인트.김유정은 김영대에 대해 “윤준서에게 순수한 아이 같은 면모가 있다고 느꼈다. 그 지점에서 김영대 배우의 맑은 모습과 시선, 눈빛 등이 캐릭터를 더 깊이있게 표현해 준 것 같다. 김영대 배우가 아닌 윤준서는 상상하지 못할 정도로 윤준서 그 자체였다”라고 전했다. 김영대 역시 “김유정 배우는 백아진 그 자체”라며, “현장에서 연기할 때 실제로 백아진으로 느껴질 만큼 캐릭터에 완벽히 몰입해 있었다. 덕분에 저 역시 자연스럽게 감정에 집중하고 몰입할 수 있었다”라고 밝혔다.한편, 티빙 오리지널 '친애하는 X'는 오는 11월 6일(목) 오후 6시 1-4회가 티빙을 통해 첫 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr