사진=한지민 SNS

배우 한지민이 추위에 견디고 있는 귀여운 일상을 공유했다.한지민은 지난 27일 자신의 인스타그램 스토리에 "어묵의 계절이 왔다!"라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 한지민이 헤어와 메이크업을 받으며 어묵을 먹고 있는 모습. 특히 그의 우측에는 핫팩이 2개 놓여져 있어 추위를 많이 타는 편임을 짐작케 했다.한편 한지민은 내년 방송 예정인 JTBC 드라마 '미혼남녀의 효율적 만남'으로 대중들과 만난다. 해당 작품은 사랑을 결심한 여자가 소개팅에서 각기 다른 매력을 가진 두 남자를 만나며 진정한 사랑의 의미를 찾아가는 이야기다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr