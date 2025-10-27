템페스트/ 사진 제공=위에화

"진짜 나를 찾는 여정."그룹 템페스트가 낸 새 앨범의 콘셉트다. 세상이 정한 틀에 갇히지 말고, 그 여정이 어떤 결과를 가져올지에도 너무 연연하지 말자는 메시지를 담았다. 그보다는 과정에 집중하며 진짜 '나'를 찾아가는 사람의 진솔한 기록을 녹여냈다.템페스트(TEMPEST·한빈, 형섭, 혁, 은찬, LEW(루), 태래)가 27일 서울 강남구 일지아트홀에서 일곱 번째 미니앨범 'As I am(애즈 아이 엠)' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다. 'As I am'은 템페스트가 지난 3월 발표한 미니 6집 'RE: Full of Youth(리: 풀 오브 유스)' 이후 약 7개월 만에 발매하는 신보다.이날 쇼케이스에서 리더 루는 "벌써 데뷔 4년 차가 됐다. 데뷔 때부터 지금까지 느꼈던 고민과 내면의 두려움, 불안 등 다양한 감정을 통해 성장하고 나아가는 우리 이야기를 이번 앨범에 담았다"고 설명했다.타이틀곡 'In The Dark (어둠 속에서)'는 끝없이 이어지는 내면의 혼란과 두려움 속에서도 한 걸음씩 나아가는 이들을 위한 노래다. 가사에 멤버들의 자전적인 이야기를 담았다. 코로나 시기 데뷔한 템페스트. 루는 "마스크 끼고 새벽까지 연습한 뒤 잠들어도 힘들거나 지치지 않았다"며 "가진 건 교통카드 한 장 뿐이었지만 온 세상을 가진 것처럼 행복했다"고 했다.루는 "하지만 시간이 지날수록 점점 두려움과 불안함이 보이지 않는 선을 만들었고, 그 선이 우리를 가두는 벽을 만들었다"고 털어놨다. 이어 "선을 넘지 못해 머뭇거렸던 적도 많았지만, 이 과정을 통해 어둠 속에서도 나를 잃지 않고 앞으로 나아가는 용기를 갖게 됐다. 'In The Dark (어둠 속에서)'는 그런 우리의 얘기를 담은 노래"라고 말했다.신보에는 타이틀곡을 포함해 총 다섯 곡이 실렸다. 멤버 루와 혁은 수록곡 'CHILL'(칠) 작사에 참여했다. 루는 "'CHILL'은 듣는 사람을 위로하는 노래다. 멤버 모두 20대인데, 이 시기에 느낄 수 있는 고민과 불안을 툭 털어놓는 식으로 가사를 써봤다. 내가 들었던 위로 중 기억에 남았던 말을 참고했다"고 전했다. 혁은 "연습생이던 시절에 늦게까지 연습하고 나오면 아침이 밝아오곤 했다. 당시에 느꼈던 감정을 떠올리며 작사했다. 여러 노래를 많이 들었는데, 주로 방탄소년단(BTS) 선배 노래를 들으면서 작사에 참여했다"고 했다.콘셉트에 걸맞게 비주얼도 바꿨다. 태래는 "기존에는 스포티하면서 밝은, 청춘의 에너지가 느껴지는 스타일이었다면 이번에는 고급스러우면서 감성적인 무드와 절제된 카리스마를 느낄 수 있도록 했다"고 말했다.글로벌 행보에도 박차를 가하는 템페스트다. 템페스트는 내달 워터밤 호치민 무대에 오를 예정이다. 베트남 출신 한빈은 "베트남에서 온 사람으로서 항상 베트남 무대에 서고 싶었다. 베트남에 가족들도 있고, 해외 팬들을 만날 수 있는 자리라 영광이고 신난다. 템페스트의 여러 무대를 보여줄 기회"라며 열정을 드러냈다.루는 더 많은 팬과 소통하기 위해 일본어 자격증인 JLPT 3급을 땄다. 그는 "그간 많은 글로벌 무대에 섰다. 다양한 곳에 있는 우리 팬들을 만나서 자유롭게 소통하는 게 중요하다고 생각했다. 그러다 보니 그 나라의 언어를 더 공부하게 됐다. 그래서 요즘 멤버 모두 외국어를 열심히 공부하고 있다"고 말했다.내면의 깊은 이야기까지 꺼내 놓은 티징 콘텐츠를 보며, 일부 팬들은 멤버들을 향한 걱정을 내비치기도 했다. 루는 "팬들이 티저 영상을 보고 걱정할 거라고 생각해서 라이브 방송 등 소통을 통해 안정을 주려고 했다. 걱정할 필요 없다고 말해주고 싶다. 속마음을 솔직하게 털어낸 건 맞지만, 우리는 무너진 적이 없고 언제나 서로 의지하며 꿋꿋하게 나아가고 있다. 이 모든 과정을 템페스트의 성장으로 봐 주면 감사하겠다"며 단단한 면모를 보였다.끝으로 은찬은 "새롭게 변신한 모습을 긍정적으로 바라봐 주길 바란다"고 말했고, 태래는 "'가을 탄다'는 말이 있다. 'In The Dark'가 대중을 위로하는 감성 플레이리스트에 자리 잡았으면 좋겠다. '감성돌'이라고 불러줬으면 좋겠다"고 덧붙였다.템페스트의 일곱 번째 미니앨범 'As I am'은 이날 오후 6시부터 감상할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr