사진=권유리 SNS

그룹 소녀시대 멤버 권유리가 뜻밖의 근황을 전했다.권유리는 지난 15일 자신의 인스타그램에 "청년농부입니다. 연락 주세요🤭 소원한테 보내준 귤 택배🍊 당첨자들 축하해. 나는야 다정다감 유리ㅋ"라는 문구와 함께 여러 장의 사진과 영상들을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 권유리가 직접 귤을 따고 있는 모습. 그는 귤을 수확한 후 박스에 직접 담아 나르는 과정까지 보여주며 팬 사랑을 드러냈다.한편 유리는 2007년 SM엔터테인먼트 걸그룹 소녀시대로 멤버로 데뷔했다. 멤버들 중 티파니 영이 최근 배우 변요한과 결혼을 전제로 교제를 하고 있다는 소식이 알려지면서 그룹 내 1호 품절녀를 공식화했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr