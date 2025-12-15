'56세' 이소라, 전 연인 신동엽과 재회하더니…"이제는 사랑 안 해" 의미심장 캡처

모델 이소라가 의미심장한 장면을 공유했다.이소라는 15일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 문구 없이 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 이소라가 디지털 기기로 작품을 감상하고 있는 모습. 작품 속 여자 인물은 얼굴에 상처가 가득했고, 자막에는 '이제는 사랑 안 해'라고 적혀 있어 눈길을 끌었다.한편 이소라는 1969년생으로 올해 56세다. 방송인 신동엽과 1997년 공개 연애를 이어가다 6년간 교제 후 2001년 결별했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr